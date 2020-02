L’UFC rendra hommage à Kobe Bryant lors de l’UFC 247

Image via NBC

L’UFC rendra hommage au regretté grand Kobe Bryant lors de la diffusion de l’UFC 247 samedi.

Le président de l’UFC, Dana White, a dévoilé les plans de l’entreprise pour honorer la légende du basket-ball lors d’une interview avec TMZ.

“C’est le premier combat depuis qu’il s’est produit et, oui, nous allons faire quelque chose pour Kobe”, a déclaré White (via MMA Junkie).

White a également révélé que Bryant était l’un des récents investisseurs célèbres de l’UFC.

«Vous regardez Kobe le basketteur, non? Ensuite, le gars a remporté un Oscar, et toutes les autres choses que ce gars a accomplies dans sa vie – il a également été l’un des grands investisseurs de Body Armor, la société qui sponsorise l’UFC », a déclaré White.

«Il était également un investisseur dans l’UFC, et l’UFC l’a tué l’année dernière. Je veux dire 2019, quand je dis que 2019 a été notre meilleure année – les autres années, 2019 à travers le toit. C’était énorme. Les propriétaires ont donc reçu une distribution, et Kobe a reçu une distribution de l’UFC, le mercredi avant l’incident, et il était tellement gonflé et tellement excité. »

Kobe Bryant a été tué dans un accident d’hélicoptère, ainsi que sa fille de 13 ans, Gianna et plusieurs autres, à Calabasas, en Californie, le mois dernier. Cette tragédie a bouleversé le monde des sports de combat, et beaucoup n’ont toujours pas digéré la nouvelle.

Peu de temps après le décès de Bryant, de nombreux combattants de l’UFC ont rendu hommage à la légende, dont les anciens champions Conor McGregor et Daniel Cormier.

Branchez-vous sur la diffusion de l’UFC 247 ce samedi pour voir l’hommage de l’UFC au légendaire LA Laker Kobe Bryant.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 07/02/2020.