L’UFC reporte indéfiniment les trois prochains événements au milieu de la pandémie de coronavirus, Dana White promet “nous allons surmonter cela”

L’UFC a mis fin à ses trois prochains événements en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

La promotion a d’abord annoncé la nouvelle dans un e-mail aux employés confirmant les plans pour annuler les événements prévus les 21 mars, 28 mars et 11 avril. L’e-mail du président de l’UFC Dana White a également ajouté que les plans pour l’UFC 249 avancent en avril 18 mais le lieu de cet événement peut être déplacé de Brooklyn, NY

Les bureaux de l’UFC seront également fermés jusqu’au 31 mars. La lettre de White a été signalée pour la première fois par l’utilisateur de Twitter Michael Carroll.

La carte du 21 mars était censée être titrée par l’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley, tandis que la carte UFC sur ESPN 8 du 28 mars comportait une épreuve de force entre Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik.

La dernière carte annulée était initialement prévue le 11 avril à Portland, Oregon. Alistair Overeem affrontant Walt Harris dans l’événement principal.

Maintenant, tous ces combats ont effectivement été annulés, sans que l’on sache quand les cartes ou les athlètes seront à nouveau réservés pour une date ultérieure.

Cette décision intervient au milieu de l’épidémie croissante du virus COVID-19, qui a coûté la vie à plus de 6 500 personnes dans le monde. Les gouverneurs de nombreux États ont ordonné de restreindre le nombre de personnes autorisées dans les rassemblements de masse, ce qui a initialement contraint l’UFC à abandonner ses plans pour se rendre dans des villes comme Columbus, Ohio et Portland, Ore.

Lorsque les États-Unis ont émis une interdiction de voyager, qui a affecté les voyageurs au Royaume-Uni, l’UFC a ensuite déplacé les plans pour déplacer un événement initialement prévu le 21 mars à Londres vers un nouvel emplacement qui n’était pas encore déterminé.

Le week-end dernier, la Nevada State Athletic Commission a tenu une réunion d’urgence pour interdire tous les événements de sports de combat dans l’État jusqu’au 25 mars au moins. La commission a une autre réunion prévue pour cette date où ils prendront une décision sur les futurs événements qui auront lieu dans le Etat.

Alors que la promotion se précipitait pour essayer de sauver les cartes, le président Donald Trump a tenu une conférence de presse lundi où il a exhorté les Américains à éviter les grands groupes de plus de 10 personnes tout en réduisant les déplacements inutiles pendant au moins les 15 prochains jours dans un effort pour réduire la propagation de la maladie mortelle.

«Chacun de nous a un rôle essentiel à jouer», a déclaré Trump. “Si tout le monde fait ces changements et sacrifices critiques maintenant, nous nous rallierons ensemble comme une seule nation et nous vaincrons le virus.”

Avant la décision de lundi, l’UFC était la seule grande organisation sportive aux États-Unis qui prévoyait toujours d’aller de l’avant lors des manifestations de l’épidémie de coronavirus. La NBA, la LNH et la Major League Soccer ont toutes suspendu leur jeu il y a plusieurs jours en réaction à la propagation continue de la maladie.

Pourtant, le président de l’UFC, Dana White, a avancé avec défi avec des plans pour les prochaines cartes de combat, y compris le week-end dernier avec un spectacle qui a eu lieu à Brasilia, au Brésil, sans public, après que le gouvernement brésilien a commencé à fermer les rassemblements de masse dans la région.

“A moins qu’il n’y ait un arrêt total du pays, où les gens ne peuvent pas quitter leurs maisons et des choses comme ça, ces combats auront lieu”, a déclaré White dimanche lors de sa comparution sur ESPN. “Nous allons continuer. Ces combats auront lieu. Ces gars vont concourir.

«Nous trouverons des lieux et nous trouverons cette solution. Je veux dire, la seule chose qui va nous arrêter est un arrêt complet du gouvernement, où tout le monde est confiné à leur domicile. “

Malgré sa déclaration, White et l’UFC ont finalement décidé d’annuler les cartes à venir avec le prochain spectacle actuellement prévu pour le 18 avril, lorsque le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov devrait rencontrer Tony Ferguson à l’UFC 249.

Voici le texte intégral de la lettre de White aux employés de l’UFC:

Mon équipe

Cela a été deux semaines folles. Nous avons fait tout notre possible pour respecter notre calendrier des événements en direct parce que les combattants veulent se battre, nos employés veulent travailler et les fans veulent regarder notre sport. Tant de gens se sont adressés ces derniers jours pour dire merci de ne pas avoir annulé notre événement de Brasilia samedi.

Quand des choses étranges se produisent dans le monde, ou quand il y a une tragédie, comme la fusillade du 1er octobre, les gens veulent que les choses reviennent à la normale, et rien ne semble plus normal que de regarder des sports.

Nous avons fait tout notre possible pour déménager nos trois prochains événements – Londres, Columbus et Portland. Mais chaque jour, de nouvelles restrictions sont imposées aux déplacements et aux grands rassemblements publics qui rendent impossible le respect du calendrier. Nous ne pouvons même pas organiser un événement à Vegas, notre ville natale, car il y a une interdiction de tous les événements de sports de combat au Nevada jusqu’au 25 mars au moins.

Comme vous me l’avez entendu dire, je suis dans le jeu de combat depuis 20 ans, et c’est ce que nous faisons – nous trouvons un moyen de faire avancer nos événements quoi qu’il arrive. Si les combattants perdent du poids, si les combattants se blessent ou si les États ne nous réglementent pas, nous trouvons un moyen. Mais c’est différent. Le monde entier est touché en ce moment, et rien n’est plus important que la santé et la sécurité de vous et de vos familles.

C’est pourquoi nous fermons immédiatement tous les bureaux de l’UFC, y compris le siège social à Vegas, au moins jusqu’au 31 mars, et demandons à tous les employés de travailler à domicile. Le PI sera également fermé à tout le personnel, y compris les athlètes, pendant cette période. Les trois prochains événements – Londres, Columbus et Portland – seront reportés. L’UFC 249 est toujours programmé comme prévu, mais l’emplacement peut changer. Nous vous tiendrons au courant.

Je vous le dis tout le temps, vous êtes le MEILLEUR A JAMAIS LE FAIRE. Cela semble plus merdique maintenant, mais NOUS PASSERONS PAR CELA, et nous serons plus DURS, PLUS FORTS ET PLUS BADASS qu’auparavant. Maintenant, la priorité numéro un est de prendre soin de vous et de votre famille.

Enfin, je veux que vous sachiez que l’UFC vous soutient. Si vous ou un membre de votre famille présentez des symptômes de coronavirus et que vous rencontrez des difficultés pour consulter un médecin, veuillez me contacter, Lawrence ou Hunter.

Thanks.Dana