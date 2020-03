L’UFC reporte les trois prochains spectacles dans un contexte de pandémie mondiale

L’UFC a finalement décidé de se retirer de l’épidémie de coronavrius.

Après avoir tenté de garder son calendrier intact, la promotion a reporté ses trois prochains événements – UFC sur ESPN + 29 (samedi), UFC sur ESPN 8 (28 mars) et UFC sur ESPN + 30 (11 avril) – comme l’ont fait les villes des pays interdit les grands rassemblements et fermé les affaires non essentielles au milieu de la pandémie mondiale.

La nouvelle a d’abord été révélée sur Twitter par l’employé de l’entreprise Michael Carroll après que le président de l’UFC, Dana White, a envoyé un e-mail au personnel lundi.

MMA Junkie a obtenu une copie de l’e-mail, qui se lit comme suit:

Mon équipe,

Cela a été deux semaines folles.

Nous avons fait tout notre possible pour respecter notre calendrier des événements en direct parce que les combattants veulent se battre, nos employés veulent travailler et les fans veulent regarder notre sport.

Tant de gens se sont adressés ces derniers jours pour dire merci de ne pas avoir annulé notre événement de Brasilia samedi. Quand des choses étranges se produisent dans le monde, ou quand il y a une tragédie, comme la fusillade du 1er octobre, les gens veulent que les choses reviennent à la normale, et rien ne semble plus normal que de regarder des sports.

Nous avons fait tout notre possible pour déménager nos trois prochains événements – Londres, Columbus et Portland. Mais chaque jour, de nouvelles restrictions sont imposées aux déplacements et aux grands rassemblements publics qui rendent impossible le respect du calendrier. Nous ne pouvons même pas organiser un événement à Vegas, notre ville natale, car il y a une interdiction de tous les événements de sports de combat au Nevada jusqu’au 25 mars au moins.

Comme vous me l’avez entendu dire, je suis dans le jeu de combat depuis 20 ans, et c’est ce que nous faisons – nous trouvons un moyen de faire avancer nos événements quoi qu’il arrive. Si les combattants perdent du poids, si les combattants se blessent ou si les États ne nous réglementent pas, nous trouvons un moyen. Mais c’est différent. Le monde entier est touché en ce moment, et rien n’est plus important que la santé et la sécurité de vous et de vos familles.

C’est pourquoi nous fermons immédiatement tous les bureaux de l’UFC, y compris le siège social à Vegas, au moins jusqu’au 31 mars, et demandons à tous les employés de travailler à domicile. Le PI sera également fermé à tout le personnel, y compris les athlètes, pendant cette période. Les trois prochains événements – Londres, Columbus et Portland – seront reportés. L’UFC 249 est toujours programmé comme prévu, mais l’emplacement peut changer. Nous vous tiendrons au courant.

Je vous le dis tout le temps, vous êtes le MEILLEUR A JAMAIS LE FAIRE. Ça fait de la merde maintenant, mais NOUS PASSERONS À TRAVERS CELA, et nous serons plus DURS, PLUS FORTS ET PLUS BADASS qu’auparavant.

À l’heure actuelle, la priorité numéro un est de prendre soin de vous et de votre famille.

Enfin, je veux que vous sachiez que l’UFC vous soutient. Si vous ou un membre de votre famille présentez des symptômes de coronavirus et que vous rencontrez des difficultés pour consulter un médecin, veuillez me contacter, Lawrence ou Hunter.

Merci.

Dana

L’UFC sur ESPN + 29, qui devait avoir lieu samedi à Londres, était en ruine en raison de restrictions de voyage accrues.

L’UFC sur ESPN 8 et l’UFC sur ESPN + 30 étaient initialement prévus à Columbus, Ohio et Portland, Oregon, respectivement. Lorsque l’épidémie de coronavirus a obligé les gouvernements des États à interdire les grands rassemblements, les deux cartes ont été transférées à l’UFC Apex à Las Vegas.

Cependant, la Commission sportive du Nevada a rejeté la possibilité que ces événements aient lieu à l’Apex lorsqu’elle a suspendu les événements de sports de combat jusqu’au 25 mars.

L’UFC a tenu son événement samedi dernier à Brasilia, au Brésil, en l’absence de fans et d’un Ginasio Nilson Nelson. Après l’événement, White est resté catégorique sur le fait que le calendrier de l’UFC se poursuivrait malgré la fermeture du reste du monde du sport.

“À moins qu’il y ait un arrêt total du pays où les gens ne peuvent pas quitter leurs maisons et des choses comme ça, ces combats auront lieu”, a déclaré White sur “SportsCenter”. “Nous allons continuer. Ces gars vont concourir. Nous trouverons des lieux et nous trouverons cette chose. Je veux dire, la seule chose qui va nous arrêter est un arrêt complet du gouvernement où tout le monde est confiné à leur domicile. “

.