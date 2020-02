L’UFC retourne à Austin, le premier combat est Jennifer Maia contre Viviane Araujo

L’UFC est de retour à Austin, au Texas, et le premier combat sur la carte est un match de poids mouche féminin entre Jennifer Maia et Viviane Araujo.

Combate a été le premier à signaler que l’UFC retournera à Austin le 27 juin pour une carte Fight Night et le premier à signaler le match Maia contre Araujo. Pour le moment, aucun autre combat pour la carte n’a été révélé.

Dans une division féminine peu profonde de 125 livres, ce combat entre Maia et Araujo pourrait voir la gagnante se rapprocher d’un coup de titre contre la championne féminine UFC de poids mouche, Valentina Shevchenko, qui se bat plus tôt en juin à l’UFC 251 contre Joanne Calderwood.

Maia (17-6-1) est actuellement le poids mouche féminin n ° 4. Le Brésilien de 31 ans est l’ancien champion de poids mouche de l’Invicta FC et est à ce jour 2-2 à l’UFC avec des victoires sur Roxanne Modafferi et N ° 10 Alexis Davis et des pertes face à Katlyn Chookagian et N ° 2, classé récemment. Ajout de poids mouche Bellator Liz Carmouche.

La victoire de Maia sur Modafferi lui a valu un rang élevé dans la division, mais il convient de noter qu’elle a manqué de poids pour ce combat. Elle a également manqué de poids contre Chookagain, il est donc impératif qu’elle fasse du poids ici contre Araujo. Même si elle bat Araujo de façon impressionnante, cette victoire ne la fera pas monter dans le classement si elle le fait sans faire de poids.

Araujo (8-2) est actuellement le poids mouche féminin n ° 7. La Brésilienne de 33 ans est 2-1 à l’UFC avec des victoires sur Talita Bernardo et Davis susmentionnée avec une défaite contre Jessica Eye lors de son dernier combat. Elle est un bloomer tardif qui a commencé sa carrière professionnelle de MMA en 2015 et jusqu’à présent, elle a été assez impressionnante. Une victoire ici permettrait à Maia de l’aider à rebondir après avoir perdu contre Eye lors de son dernier combat à l’UFC 245.

Quels autres combats aimeriez-vous voir être placés sur l’UFC Austin en plus de Jennifer Maia contre Viviane Araujo?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.