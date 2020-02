L’UFC revient à Dublin le 15 août

L’UFC retourne à Dublin pour la première fois en près de cinq ans.

Jeudi matin, la promotion a annoncé qu’ils devraient faire leur retour dans la capitale irlandaise le 15 août, marquant leur quatrième voyage dans la ville.

Le vice-président principal de l’UFC, International et Contenu, David Shaw a commenté le retour très attendu de l’UFC à Dublin.

“Nous avons commencé l’année avec un retour phénoménal de Conor McGregor à l’UFC 246, et nous sommes maintenant ravis d’annoncer notre retour en Irlande après quatre ans”, a déclaré Shaw. “Avec des fans irlandais parmi les supporters les plus passionnés de l’UFC au monde, et Dublin étant une ville mondiale si emblématique, nous avons hâte d’organiser un autre événement de classe mondiale pour nos fans là-bas.”

La dernière visite de l’UFC à Dublin a eu lieu en 2015, lors d’une confrontation entre les poids mouches entre Louis Smolka et Paddy Holohan en Irlande. La carte mettait également en vedette la mémorable bataille «Fight of the Night» entre Darren Till et Nicolas Dalby, qui s’est terminée par un tirage majoritaire.

Les billets seront mis en vente pour le grand public le 26 juin, les membres de l’UFC Fight Club auront un accès anticipé le 24 juin et les abonnés à la newsletter auront accès le 25 juin. Les fans peuvent s’inscrire à l’événement sur UFC.com/dublin pour obtenir des billets à l’avance .

.