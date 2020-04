L’UFC revient, Khabib-Ferguson-Gaethje-McGregor, suite | MMA Junkie Radio

L’édition de lundi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 047 du podcast, les gars plongent dans les dernières nouvelles et notes du MMA.

LE RÉCAPITULATIF

Les trois prochains événements de l’UFC auront lieu à Jacksonville, en Floride, devant aucun fan.

Les combattants de l’UFC sur les trois premières cartes de l’ère des coronavirus voudront-ils changer rapidement les choses après leurs combats?

Dana White pense que Dominick Cruz est le bon combat pour le champion des poids coq Henry Cejudo. Sommes-nous d’accord?

Le PFL a-t-il fermé sa saison trop tôt?

Pat Miletich va combattre Michael Nunn dans un match de kickboxing. Est-ce seulement bon à cause de la situation pandémique actuelle?

Vinny Magalahaes a peut-être subi une blessure brutale sur la scène du grappling.

Laura Sanko veut devenir la première commentatrice couleur féminine.

Jimi Manuwa veut se retirer et retourner au MMA. Mais est-ce maintenant le bon moment?

Ben Rothwell a un gros combat de poids lourds contre Ovince Saint Preux.

Khabib Nurmagomedov prévoit de revenir à l’automne contre le vainqueur de Tony Ferguson-Justin Gaethje. Une blessure ouvrirait-elle la porte à Conor McGregor?

