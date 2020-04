L’UFC San Diego a besoin d’un nouveau domicile après que le CSAC annule tous les événements de combat jusqu’en mai

RIZIN, PFL et Bellator MMA, ont tous annulé leurs événements respectifs pour les prochains mois en raison de la pandémie de coronavirus. Ultimate Fighting Championship (UFC), cependant, prévoit de garder le ballon.

Mais Dana White and Co. devra chercher un nouvel emplacement pour son événement UFC Fight Night 175 prévu le 15 mai 2020 à San Diego, en Californie. En effet, la California State Athletic Commission (CSAC) a annulé tous les événements de combat au cours du mois de mai.

“La Commission n’a pas pris cette décision à la légère et comprend les pertes économiques potentielles pour les promoteurs et l’industrie des sports de combat”, a déclaré le communiqué du CSAC via ESPN. «Nous devions peser le meilleur intérêt de nos combattants et de la communauté autour de nous.»

L’UFC a reporté l’UFC Fight Night 171, l’UFC sur ESPN 8 ainsi que l’UFC Fight Night 172, mais Dana White a récemment déclaré que les affaires reviendraient à la normale, à commencer par l’UFC 29, qui devrait baisser le 18 avril.

Bien sûr, la promotion n’a pas encore verrouillé un lieu – ou du moins ils ne l’ont pas encore révélé – pour l’événement à la carte (PPV), qui peut nécessiter un nouvel événement principal. C’est parce que Khabib Nurmagomedov n’a pas pu quitter la Russie pour faire face à Tony Ferguson en raison des règles de verrouillage … pour l’instant.

L’UFC Fight Night 175 devrait actuellement être mis en vedette par un combat léger entre Dustin Poirier et Dan Hooker. Poirier a récemment jeté son nom dans le chapeau pour remplacer Khabib contre Ferguson, mais a révélé que l’UFC lui avait dit de continuer à s’entraîner pour Hooker.

Où le combat est déplacé – s’il a effectivement lieu – reste à voir