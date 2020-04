L’UFC s’arrête; ESPN explique le rôle qu’il a joué pour y arriver

ESPN maintient son appel à influencer l’UFC pour reporter indéfiniment l’UFC 249 et tous les événements programmés au milieu de la pandémie de coronavirus.

Jeudi, le président de l’UFC, Dana White, a annoncé que la carte du 18 avril pour laquelle il poussait si fort ces dernières semaines n’allait pas avoir lieu. White a déclaré qu’il devait “se retirer” après que des dirigeants de haut niveau d’ESPN et de Disney eurent fait savoir qu’ils ne voulaient pas que la carte de combat tombe en panne pendant une crise sanitaire mondiale.

ESPN a renforcé cette croyance dans une déclaration officielle, qui a été obtenue par MMA Junkie.

“ESPN a été en contact permanent avec l’UFC concernant l’UFC 249”, indique le communiqué. «Personne ne veut voir le sport revenir plus que nous, mais nous ne pensions pas que ce soit le bon moment pour diverses raisons. ESPN a exprimé ses préoccupations à l’UFC, et ils ont compris. »

Bien que White ait désigné Disney et ESPN comme responsables de l’annulation de la carte, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, aurait également exercé une influence sur la question et poussé Disney à arrêter l’émission.

Le mois dernier, White a clairement fait savoir qu’il “n’avait pas” donné une connerie sur le coronavirus “. Une semaine plus tard, le 14 mars, l’UFC a organisé un événement à huis clos à Brasilia, au Brésil, alors même que le reste du monde sportif – y compris la NBA, la LNH et la Ligue majeure de baseball – avait apparemment fermé ses portes. Ce n’est que lorsque l’interdiction des grands rassemblements à travers le pays et les restrictions de voyage dans le monde ont pris fin que l’UFC a reporté trois événements entre mars et début avril.

Malgré cela, White a insisté sur le fait que l’UFC 249 continuerait d’avancer, même après avoir perdu son titre de tête léger initialement prévu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson. Un combat pour le titre provisoire entre Ferguson et Justin Gaethje, ainsi qu’une nouvelle liste de combats reprogrammés et refaits, ont été annoncés pour la carte.

L’UFC 249 aurait lieu au Tachi Palace Casino Resort à Lemoore, en Californie, ce que White a confirmé. C’était le moyen de la promotion de contourner les ordres de séjour à la maison dans tout l’État, car le casino est situé sur des terres tribales reconnues par le gouvernement fédéral et exempt de ces ordres. White a déclaré qu’il avait réservé le site pour deux mois pour accueillir régulièrement des événements; il avait également obtenu une île privée pour des combats internationaux afin de maintenir la promotion en cours.

Bien qu’il n’ait jamais été officiellement annoncé, le palais de Tachi est devenu bien connu pour accueillir l’UFC 249. Plusieurs organismes de sanction – dont la California State Athletic Commission, qui a refusé de réglementer l’UFC 249 – ont exprimé leur inquiétude face à la situation. Cela a été suivi par le sénateur Dianne Feinstein de Californie condamnant la tentative de l’UFC d’accueillir l’UFC 249.

“Au mieux, cet événement lie les ressources médicales et envoie un message selon lequel les commandes d’abris sur place peuvent être bafouées”, a déclaré Feinstein dans un communiqué. «Au pire, les participants et le personnel de soutien pourraient ramener le virus dans leur communauté d’origine et augmenter sa propagation.»

