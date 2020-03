L’UFC sur ESPN + 28 promeut une rémunération de conformité aux directives promotionnelles de 209 500 $

Les combattants de l’UFC de samedi lors de l’événement ESPN + 28 ont remporté l’événement.

Le programme, un plan complet qui comprend les exigences de pourvoirie, les obligations des médias et d’autres articles en vertu du code de conduite des combattants, remplace les paiements antérieurs effectués en vertu de la politique de pourvoirie des athlètes de l’UFC.

L’UFC sur ESPN + 28 a eu lieu samedi à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil. La carte entière a été diffusée sur ESPN.

La totalité des paiements UFC sur ESPN + 28 UFC Promotional Guidelines Compliance comprenait:

Charles Oliveira: 20 000 $

def. Kevin Lee: 15 000 $

Gilbert Burns: 10 000 $

def. Demian Maia: 20 000 $

Renato Moicano: 5000 $

def. Damir Hadzovic: 5 000 $

Nikita Krylov: 10 000 $

def. Johnny Walker: 4000 $

Francisco Trinaldo: 20 000 $

def. John Makdessi: 15 000 $

Brandon Moreno: 5 000 $

def. Jussier Formiga: 10 000 $

Amanda Ribas: 3 500 $

def. Randa Markos: 10 000 $

Elizeu Zaleski dos Santos: 5 000 $

def. Aleksei Kunchenko: 4 000 $

Rani Yahya: 20 000 $

contre Enrique Barzola: 5000 $

Maryna Moroz: 5 000 $

def. Mayra Bueno Silva: 3 500 $

David Dvorak: 3 500 $

def. Bruno Silva: 3 500 $

Bea Malecki: 3 500 $

def. Veronica Macedo: 4000 $

Dans le cadre des niveaux de paiement du programme de conformité aux directives promotionnelles de l’UFC, qui s’approprient l’argent généré par le parrainage pluriannuel de Reebok avec l’UFC, les combattants sont payés en fonction de leur nombre total de combats UFC, ainsi que des combats WEC de l’ère Zuffa (janvier 2007 et suivants). ) et des combats Strikeforce de l’ère Zuffa (avril 2011 et suivants). Les combattants avec 1-3 combats reçoivent 3 500 $ par apparition; 4-5 combats obtiennent 4 000 $; 6-10 combats obtiennent 5 000 $; 11-15 combats rapportent 10 000 $; 16-20 combats de poche 15 000 $; et 21 combats et plus obtiennent 20 000 $. De plus, les champions gagnent 40000 $ tandis que les adversaires en titre gagnent 30000 $.

En plus du salaire basé sur l’expérience, les combattants de l’UFC recevront à perpétuité des redevances représentant 20 à 30 pour cent de toute marchandise UFC vendue à leur ressemblance, selon les responsables.

Paiements de conformité aux directives promotionnelles UFC pour 2020:

“UFC sur ESPN + 28: Lee contre Oliveira” – 209 500 $

«UFC 248: Adesanya contre Romero» – 257 000 $

«UFC sur ESPN + 27: Benavidez contre Figueiredo» – 119 500 $

«UFC sur ESPN + 26: Felder contre Hooker» – 130 000 $

“UFC sur ESPN + 25: Anderson contre Blachowicz 2” – 186 500 $

«UFC 247: Jones contre Reyes» – 243 000 $

«UFC sur ESPN + 24: Blaydes contre Dos Santos» – 169 000 $

“UFC 246: McGregor contre Cowboy” – 165 000 $

Total cumulatif: 1 293 000 $

Total 2019: 7 370 500 $

Total 2018: 6 901 000 $

Total 2017: 6 295 000 $

Total 2016: 7 138 000 $

Total 2015: 3 185 000 $

Total à ce jour: 32 297 500 dollars

