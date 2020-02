Nous n’arrêtons pas de parler du moment où le match revanche pourrait avoir lieu Conor McGregor vs Khabib Nurmadomedov, oubliant parfois le champion du monde UFC Lightweight doivent encore affronter Tony Ferguson. Cela inclut une seconde injustice car en plus de négliger “Le Cucuy”, il semble que nous pensons que le Russe le battra facilement et affrontera à nouveau les Irlandais.

L’UFC traite Tony Ferguson injustement?

Tous ceux qui répondent à la question du titre comme ils le souhaitent, mais nous apportons l’avis de Brendan Schaub, que dans le Podcast sous la ceinture critiqué les deux Dana White quant à UFC pour comment traitent-ils Ferguson.

«J’ai entendu Dana dire que Le match revanche Khabib contre Conor serait le plus grand combat de l’histoire de l’UFC. Ils continuent de parler de Khabib ceci et Khabib cela.

“Ami, Khabib a le combat le plus dur de sa vie en avril. Le combat le plus dur de sa vie. Ce sera le combat le plus difficile qu’il ait eu dans sa vie. »

“Khabib va ​​saigner”

Schaub continue de parler du combat difficile de Khabib.

«Si Khabib gagne, cela ne mettra pas fin à Ferguson. Je parie mon argent s’il y a un achèvement ce sera de Tony à Khabib. Khabib peut gagner, mais saignera. Je garantis que Khabib aura une suspension de 120 jours“.

Lecteurs, qu’en pensez-vous? L’UFC traite Tony Ferguson injustement?