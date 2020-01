L’UFC va diviser les classements livre par livre et créer de nouveaux classements P4P hommes et femmes

Image via @ufc sur Instagram

L’UFC a décidé de diviser le classement livre pour livre car les combattants hommes et femmes seront désormais classés dans leurs propres catégories.

Même depuis que l’UFC a institué le classement livre pour livre il y a quelques années, ils ont permis aux panélistes de combiner hommes et femmes dans le classement. Cela a suscité une certaine controverse, et de nombreux fans et médias ont estimé pendant un certain temps qu’il devrait y avoir un classement séparé pour les combattants masculins et féminins.

Maintenant, il y en aura.

Bruno Massami, l’un des panélistes du classement de l’UFC, a confirmé sur son Twitter que la promotion introduira la nouvelle liste P4P féminine lorsque les nouveaux classements seront publiés cette semaine. Cela signifie que toutes les femmes figurant actuellement sur la liste P4P seront supprimées et que cette liste deviendra une liste d’hommes.

«Breaking: j’ai une bonne nouvelle pour vous. Enfin, l’UFC a été décidé de séparer les classements P4P. Nous aurons maintenant les classements P4P des hommes et des femmes. »

Actuellement, le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, est le combattant P4P classé n ° 1 dans l’UFC. Bien sûr, cela ne changera pas lorsque la nouvelle liste sera introduite cette semaine. 13 des 15 meilleurs combattants dans les rangs P4P actuels sont des hommes, donc ils ne quitteront pas la liste, bien qu’ils grimperont tous d’un ou deux rangs avec deux femmes quittant la liste.

Amanda Nunes, championne des poids coq de l’UFC, est actuellement la combattante P4P classée n ° 5, et elle sera probablement classée n ° 1 sur la nouvelle liste féminine. La championne féminine UFC des poids mouches, Valentina Shevchenko, est classée n ° 12, elle sera donc probablement la combattante P4P classée n ° 2. La championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang, sera également placée en tête de liste.

Cette nouvelle est une excellente nouvelle pour les hommes et les femmes car elle donne à la fois plus de chances de sauter dans le top 15 des classements P4P et de gagner en reconnaissance pour leurs exploits en cage.

Aimez-vous que l’UFC divise le classement livre pour livre?

