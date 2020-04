L’UFC vise Volkan Oezdemir contre Jiri Prochazka

L’UFC vise une confrontation légère et lourde entre Volkan Oezdemir et Jiri Prochazka, bien que la pandémie de coronavirus signifie qu’il n’y a pas encore de date.

S’adressant à MMAjunkie.com, Oezdemir a déclaré que l’UFC lui avait proposé de se battre contre Prochazka pour la carte de Dublin en août. Cependant, la pandémie de coronavirus signifie que le combat est en cours pour le moment, bien qu’Oezdemir s’attende toujours à ce que le combat soit finalement réservé.

«Ils m’ont offert Jiri Prochazka et j’ai verbalement accepté le combat. Pour l’instant, je n’ai reçu aucune proposition (ou) offre de combat. Je faisais toujours mon renouvellement du contrat et cela a pris un certain temps, et maintenant finalement c’est fait et probablement le contrat de combat viendra après cela », a déclaré Prochazka.

Oezdemir est l’un des prétendants les mieux classés dans la division des poids lourds légers de l’UFC et vient de remporter une victoire contre Aleksandar Rakic ​​lors de sa dernière sortie. Prochazka a été récemment signé par l’UFC, mais il était le champion des poids lourds légers RIZIN et est l’un des meilleurs espoirs à 205 livres dans le sport en ce moment. Le vainqueur de ce combat se rapprocherait certainement de l’échelon supérieur de la division des poids lourds légers de l’UFC, les deux hommes recherchant une future confrontation potentielle contre le champion Jon Jones.

Bien que Prochazka ne soit pas un grand nom pour les fans d’Amérique du Nord, Oezdemir a déclaré qu’il était bien conscient de sa dangerosité et qu’il était fan de la confrontation. Il espère que l’UFC pourra obtenir le contrat et le combat réservé chaque fois que la pandémie de coronavirus s’apaisera, mentionnant également qu’il serait prêt à concourir à «Fight Island» si l’UFC le voulait.

«Pour moi, c’est bien. J’aime ce combat. Le problème pour Jiri est qu’il est un nouveau venu, il était un champion au Japon, mais je pense que l’UFC a du mal à trouver des adversaires pour lui et en même temps, ils ont du mal à trouver des adversaires pour moi, donc c’est comme une situation où tout arrive ensemble », a déclaré Oezdemir.

Qui gagne entre Volkan Oezdemir et Jiri Prochazka?