Luis Pena embrasse son frère biologique après la victoire de l’UFC Norfolk

L’UFC Norfolk n’était pas une semaine de combat ordinaire pour le poids plume Luis Pena.

Il y a eu un changement de camp alors qu’il est passé de son domicile de longue date de l’American Kickboxing Academy à l’American Top Team. Il y a eu un changement d’adversaires, Alex Munoz a été remplacé par Steve Garcia. Et il y a eu une réunion de famille avec sa famille biologique.

Pena a rencontré son père biologique quelques mois avant ses débuts en octogone, mais mardi, ils sont allés dîner avec son frère biologique, qu’il n’avait jamais rencontré. Pena a dit que c’était «maladroit», mais a passé un bon moment et a promis d’être un bon modèle pour son frère et sa sœur.

S’il y avait une gêne résiduelle, elle a été effacée après la victoire impressionnante de Pena sur un match Garcia. Pena et son frère ont embrassé la cage.

Par la suite, Pena a déclaré aux journalistes que les interactions n’avaient fait qu’augmenter son désir d’être le meilleur être humain possible. Voici son interview dans les coulisses, gracieuseté de Cageside Press.

“Je suis assis là, en scène, et je lève les yeux, et je vois mon père et je vois mon petit frère, et ils sont là”, a-t-il déclaré. “Il est temps de présenter ce spectacle. Mon frère m’a même envoyé un texto. Il dit: «Quoi qu’il arrive, je t’aime toujours. Mais le pire vient au pire, je vais attraper les Timbs. Vous venez des rues, vous savez ce que cela signifie. Quand tu attrapes les Timbs, c’est comme si tu attrapais les Black Air Force Ones, tu sais ce que je dis? “

Pena émerge de Norfolk non seulement du côté droit de la colonne des victoires, mais avec un peu de chance avec un lien à vie. Donc, beaucoup de choses peuvent changer pendant la semaine de combat.