Luis Pena est passé d’AKA à ATT devant l’UFC Norfolk

VIRGINIA BEACH, Va. – Luis Pena a fait un changement significatif dans le camp d’entraînement avant l’UFC sur ESPN + 27, et il a déclaré que cette décision a pris sa confiance à un autre niveau.

Pena (7-2 MMA, 3-2 UFC), qui rencontre Steve Garcia (11-3 MMA, 0-0 UFC) dans un combat léger samedi, a déménagé de l’American Kickboxing Academy de San Jose, en Californie, à l’American Top Équipe à Coconut Creek, en Floride. Ce fut un changement radical à travers le pays, mais la décision a fait des merveilles pour son bonheur.

“J’ai changé de camp d’AKA à American Top Team”, a déclaré Pena à MMA Junkie jeudi. «Pas à cause de quelque chose de mauvais chez AKA, c’était juste financièrement. Vivre dans la Silicon Valley coûte très, très cher. Parler à mes gestionnaires de ce qu’il faut faire pour atténuer le fait qu’ils avaient évoqué la possibilité de déménager en Floride. J’en ai parlé à mes entraîneurs chez AKA et je leur ai expliqué la situation et ils m’ont donné la bénédiction de faire ce que je devais faire. Maintenant, je suis chez American Top Team et ça a été beaucoup plus facile pour moi. Je n’ai pas à me concentrer sur autre chose que de me présenter et de m’entraîner. “

Réduire toutes les distractions possibles a produit des résultats immédiats pour Pena, a-t-il déclaré. Il n’était pas sûr de la façon dont tout cela se déroulerait, mais il pense que son niveau de compétence a pris un coup de pouce, et Pena s’est comparé à un “Anderson Silva 2009”, l’ancien champion de longue date de l’UFC.

“Quelque chose a vraiment cliqué”, a déclaré Pena. «Je ne sais pas si c’était l’environnement réel de la Californie par rapport à la Floride, le temps ou quelque chose. Depuis que je suis en Floride, il y a juste eu quelque chose de différent. Je me sens 10 fois mieux quand je m’entraîne, je me sens super, super motivée pour me lever tous les jours, préparer le petit déjeuner, passer par tous les suppléments et tout. »

La transition a été facilitée pour Pena en raison des visages familiers d’ATT. Il a déclaré avoir passé trois mois à s’entraîner au gymnase avant ses débuts professionnels en 2016, et il a également un lien avec l’un des premiers entraîneurs de l’équipe, Muhammed Lawal, qui sera dans son coin sur la carte, qui se déroule à Chartway. Arena à Norfolk, en Virginie, et des flux sur ESPN +.

“J’étais vraiment proche de” King Mo “auparavant, donc il n’y avait pas vraiment de période d’ajustement autant que moi de m’habituer à la façon dont ils font les choses et de faire partie de leur équipe”, a déclaré Pena. «Ils maîtrisent beaucoup mieux la façon dont ils contrôlent les horaires des chasseurs et tout le reste. Il m’a fallu un peu de temps pour m’y habituer, car chez AKA, c’est à vous, il vous incombe de comprendre tout cela. Mais je ne peux pas mentir: j’apprécie tout ce que les entraîneurs font à ATT pour nous aider et prendre soin de nous à peu près 24h / 24 et 7j / 7. »

Le niveau de confort avec sa nouvelle équipe permet à Pena d’être à l’aise dans la nuit de combat. Et cela malgré une turbulente avance vers la carte, où son adversaire a été inversé deux fois. Il a finalement atterri avec Garcia, qui a pris le combat avec un préavis de cinq jours. Pena n’est pas stressant, cependant, car il a dit que son plan reste le même.

“Je vais y aller et faire ce que je fais”, a déclaré Pena. “Je vais y aller et être” Violent Bob Ross “comme toujours.”

