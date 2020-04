Luke Rockhold admet qu’il “pourrait avoir des démangeaisons” à se battre, voit “beaucoup de choix intéressants”

Après une série de lourdes pertes dans l’Octogone, l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Luke Rockhold, a pris du recul par rapport aux combats – qu’il n’ait pas officiellement pris sa retraite.

Il s’avère que cette distinction était délibérée.

S’adressant récemment à MMA UK, Rockhold a expliqué qu’il ne voulait pas prendre sa retraite et les retraités quelques mois plus tard s’il avait envie de se battre à nouveau. Nous avons vu de nombreux combattants faire cela au fil des ans, et Rockhold était réticent à entrer dans cette catégorie.

“C’est pourquoi j’ai gardé ma bouche fermée”, a expliqué Rockhold (combat H / T MMA). «Les gens le font juste pour attirer l’attention. Je n’essaye pas d’aimer faire de grandes déclarations, de faire attention quand je ne suis pas sûr. “

Rockhold a ensuite concédé que, maintenant que ses blessures guérissaient, la démangeaison de combattre pourrait revenir.

«Nous voici maintenant», a-t-il déclaré. «Je suis en meilleure santé et je peux avoir des démangeaisons. Nous verrons.”

Rockhold a combattu pour la dernière fois dans la division des poids lourds légers de l’UFC, subissant une défaite par KO contre Jan Blachowicz. D’après les sons, s’il revient, il le fera probablement à poids moyen. Il voit beaucoup d’options intéressantes dans la division, y compris son collègue l’ancien champion Anderson Silva.

“Beaucoup de choix intéressants”, a déclaré Rockhold. “Si Anderson [Silva] est toujours intéressé et apparemment il l’est, peut-être, on ne sait jamais. [Chris] Weidman a un combat à venir. Si quelque chose, il s’en sort bien, on ne sait jamais. Il y a des options.

“Je dois juste redevenir en bonne santé. C’est de devenir en bonne santé et de tout bien se passer, tout en prenant un peu de temps. Je le pousse si fort depuis 15 ans dans ce sport. C’est agréable d’avoir une pause, mentalement c’est une libération. Concentrez-vous sur d’autres choses que je peux faire et il y a beaucoup de choses à maintenir et à suivre. »

“Nous verrons comment l’UFC et tout le monde sortira de cette épidémie de coronavirus car cela va enterrer beaucoup d’entreprises”, a conclu Rockhold. “Je suis curieux de voir comment ces combats se déroulent.”

Voulez-vous voir Luke Rockhold se battre à nouveau?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 22/04/2020.