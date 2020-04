Luke Rockhold “pourrait avoir des démangeaisons” pour se battre à nouveau

Luke Rockhold avait besoin d’une pause pour se battre, mais il y a une raison pour laquelle il n’a jamais pris sa retraite.

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC est hors de combat depuis juillet dernier lorsqu’il a subi une défaite par élimination directe contre Jan Blachowicz lors de son premier combat à 205 livres. Par la suite, Rockhold a laissé entendre que sa carrière pourrait être terminée, mais il n’était pas prêt à appuyer sur la gâchette pour raccrocher les gants pour de bon, car il y avait toujours une chance de vouloir se battre à nouveau.

Maintenant, après une opération à l’épaule pour réparer une déchirure de labrum et une coiffe des rotateurs, Rockhold laisse entendre qu’il pourrait de nouveau concourir, bien que rien ne soit gravé dans le marbre pour le moment.

“C’est pourquoi j’ai gardé ma bouche fermée”, a déclaré Rockhold à MMA UK lorsqu’on lui a demandé de prendre sa retraite, puis d’organiser un retour. «Les gens le font juste pour attirer l’attention. Je n’essaie pas d’aimer faire une grosse déclaration, de faire attention quand je n’en suis pas sûr.

«Nous voici maintenant. Je suis en meilleure santé et je peux avoir des démangeaisons. Nous verrons.”

Alors que Rockhold a concouru pour la dernière fois en tant que poids lourd léger, il s’est fait un nom dans le sport à 185 livres où il détenait des titres à l’UFC et à Strikeforce.

Il sait qu’il y a beaucoup de confrontations intéressantes pour lui dans la division des poids moyens si un retour est dans les cartes pour lui.

“Beaucoup de choix intéressants”, a taquiné Rockhold. “Si Anderson [Silva] est toujours intéressé et apparemment il l’est, peut-être, on ne sait jamais. [Chris] Weidman a un combat à venir. Si quelque chose, il s’en sort bien, on ne sait jamais. Il y a des options.

“Je dois juste redevenir en bonne santé. C’est de devenir en bonne santé et de tout bien se passer, tout en prenant un peu de temps. Je le pousse si fort depuis 15 ans dans ce sport. C’est agréable d’avoir une pause, mentalement c’est une libération. Concentrez-vous sur d’autres choses que je peux faire et il y a beaucoup de choses à maintenir et à suivre. »

Selon Rockhold, il reste encore plusieurs combats sur son contrat actuel avec l’UFC, mais pour l’instant sa principale préoccupation est de réhabiliter son épaule et d’attendre que la pandémie de coronavirus passe avant qu’il ne prenne une décision concernant son avenir.

“Nous verrons comment l’UFC et tout le monde sortent de cette épidémie de coronavirus, car cela va enterrer beaucoup d’entreprises”, a déclaré Rockhold. “Je suis curieux de voir comment ces combats se déroulent.”