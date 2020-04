Luke Rockhold répond à l’invitation de Michael Bisping à écraser le boeuf

Luke Rockhold semble avoir accepté l’invitation de Michael Bisping pour écraser leur boeuf et partager une bière un jour.

À un moment donné, Bisping et Rockhold étaient deux des rivaux les plus amers du MMA. La paire a fait 1-1 contre deux combats, Rockhold remportant le premier par soumission et Bisping remportant le second – une opportunité de titre à court terme – par KO. Avant et après ces combats, la paire a échangé des tonnes de paroles de poubelle et s’est clairement mise sous la peau de l’autre.

Malgré leur rivalité, Bisping a récemment tenté d’enterrer la hache de guerre.

“Moi et Luke Rockhold, je veux dire, écoutez, le gars est encore un peu une mésange, n’est-ce pas?” Bisping a déclaré sur Submission Radio. “Soyons honnêtes. Mais je dirai ceci, Daniel Cormier, “DC” est un gars formidable, j’ai un ton de respect pour cet homme, et il est comme les meilleurs amis de Luke Rockhold. Donc, je suppose que Luke Rockhold ne peut pas être si mauvais, sinon DC ne pourrait pas être ami avec lui. Donc, je pense que si nous nous rencontrions dans des circonstances différentes, qui sait, nous pourrions aller surfer ensemble. Ce n’est pas que je surfe, mais vous savez ce que je dis.

“Ouais, je m’en fous, mec”, a ajouté Bisping. «Je ne m’en veux à personne. Eh bien, il y a quelques personnes en Angleterre qui disent que si je mets la main dessus, je vais me tordre le cou, mais à part ça, il n’y a personne de professionnel. Écoutez, ces jours sont derrière moi maintenant. Je n’ai aucune mauvaise volonté. Je souhaite à tous le meilleur. Je n’ai aucune rancune, et oui, je partagerais volontiers une bière avec Rockhold. “

S’exprimant lors de sa propre apparition sur Submission Radio, Rockhold a répondu à ce commentaire de Bisping. Il a convenu que les époques révolues sont révolues et semblait ouvert à l’idée de partager une bière un jour à l’avenir.

“Parfois, il faut laisser aller les choses, et je ne peux pas dire que je serais contre”, a déclaré Rockhold. “Le passé est le passé et l’histoire a été racontée et il est temps d’avancer.

«Tu dois le laisser partir. Tu dois le laisser partir, tu dois continuer. La vie est la vie et l’histoire a été racontée, et il y a plus à dire. À votre santé. Trinquons à ça.”

Êtes-vous surpris que Luke Rockhold et Michael Bisping aient décidé d’enterrer la hache de guerre?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29/04/2020.