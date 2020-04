Luke Rockhold sur le combattant qu’il souhaite avoir combattu

Il est en suspens si Luke Rockhold revient jamais au combat, mais il y a un adversaire qu’il souhaite avoir la chance de combattre.

Rockhold (16-5 MMA, 6-4 UFC) a été au sommet de l’échelle pendant la majeure partie de sa carrière MMA, remportant à la fois les titres Strikeforce et UFC de poids moyen, et détient des victoires contre Ronaldo Souza, Michael Bisping, Lyoto Machida et Chris Weidman.

Mais un homme contre lequel il n’a pas eu la chance de rivaliser est l’un des plus grands combattants de tous les temps, l’ancien roi des poids moyens de l’UFC, Anderson Silva. C’est un combat que Rockhold a dit avoir presque porté ses fruits – s’il avait remporté ses débuts à l’UFC.

“Je souhaite que j’aurais eu la chance de combattre Anderson”, a déclaré Rockhold sur le “Major Waves Podcast.” «Surtout à cette époque, je pense que je l’aurais battu. Je ne sais pas – je pense qu’il y a juste des raisons promotionnelles. Ils ne le voyaient pas très bien à ce moment-là. Si j’avais battu Vitor (Belfort), Anderson et moi aurions combattu tout de suite, tout de suite. Mais ensuite j’ai dû me réprimander dans les rangs après cette défaite. »

Après avoir remporté le titre des poids moyens de l’UFC en 2015, après avoir donné sa première défaite à Weidman, la carrière de Rockhold ne s’est pas déroulée comme prévu.

Il devait rejouer Weidman, mais une blessure de dernière minute l’a forcé à sortir et il a été remplacé par un ennemi familier à Bisping. Rockhold était un grand favori dans le combat pour le titre, étant donné qu’il a terminé Bisping en 2014 et que Bisping a pris le combat à court préavis.

Au lieu de cela, il était à la réception de l’un des plus grands bouleversements de l’histoire du titre de l’UFC lorsque Bisping l’a assommé avec un KO au premier tour pour remporter le titre.

Alors que Rockhold aurait adoré régler sa rivalité avec Bisping dans une bataille de trilogie, il sait que c’est très peu probable étant donné que Bisping a été retiré depuis 2018.

“Je pense que je suis juste arrivé à la conclusion où je me contente de ça”, a déclaré Rockhold. “Évidemment, il y a des combats faciles où je les aimerais et je savais que j’aurais pu écrire cette histoire différemment – comme mon deuxième combat avec Bisping. Mais je ne vais pas comprendre ça. Je suis réaliste. “

Rockhold n’a pas définitivement dit qu’il avait fini de se battre, mais il profite actuellement de son temps libre.

«Je prends un congé», a déclaré Rockhold. «Je fais juste mon genre de choses en ce moment – organiser la vie, rassembler les choses. C’est bon d’être de retour sur la côte ouest. Je m’entraînais en Floride et c’est juste – la Floride est difficile. Il fait chaud, il fait humide – c’est un mode de vie différent. “

