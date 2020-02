L’un des coups de grâce d’un coup de poing les plus effrayants que vous verrez jamais

Le week-end dernier, Joe Hurst, espoir des poids lourds légers, a remporté le titre vacant de Tuff-N-Uff en marquant l’un des KO les plus brutaux que vous n’ayez jamais vu.

Au début du premier tour de leur affrontement en tête d’affiche à l’Orleans Hotel & Casino de Las Vegas, Hurst a attrapé son adversaire Diego Vazquez avec une main gauche vicieuse qui l’a envoyé tomber au sol. Un jeu Vazquez est revenu droit sur ses pieds, pour être terrassé par une autre grande gauche.

Vazquez était sorti avant qu’il ne touche la toile, et le combat a été annulé à la marque de 56 secondes de la première image. L’inquiétude sur le visage de l’arbitre Joe Sullivan alors qu’il tend au combattant tombé sert à transmettre l’inquiétude qui a suivi, alors que les extrémités de Vazquez se raidissaient et qu’il luttait pour reprendre conscience.

Heureusement, Vazquez a été emmené dans un hôpital local et soumis à une batterie de tests, y compris une IRM, qui sont tous revenus négatifs, et il a été libéré plus tard dans la nuit. Pendant ce temps, Hurst a quitté les lieux avec une ceinture de titre et un clip vicieux pour son film phare que vous pouvez consulter dans la vidéo ci-dessus.

