Lundi matin gueule de bois: quelle est la prochaine étape pour Corey Anderson après la défaite à l’UFC Rio Rancho?

Un autre week-end de coups de poing s’est écoulé, alors que l’UFC Fight Night 167 a fait sauter le toit du Santa Ana Star Center samedi dernier. nuit (15 février 2020) à Rio Rancho, Nouveau-Mexique.

De nombreux combattants se sont retrouvés à panser leurs blessures, y compris Michel Pereira, qui a laissé échapper une victoire sûre après avoir frappé Diego Sanchez avec un genou illégal, ce qui a finalement conduit à une perte de disqualification (voir à nouveau ici). Et Nathaniel Wood, qui a subi la première défaite de sa carrière au Ultimate Fighting Championship (UFC) après avoir été éliminé par John Dodson (faits saillants).

Mais quel combattant souffre de la pire gueule de bois post-combat, maintenant à quelques jours du spectacle?

Corey Anderson.

En entrant dans son combat en tête d’affiche contre Jan Blachowicz, Anderson n’était qu’à une victoire de remporter son premier tir au titre des poids lourds légers de la promotion. Il avait déjà un peu de bœuf construit avec le cheville ouvrière de la division actuelle, Jon Jones, donc c’était le dernier obstacle avant de sécuriser son offre pour détrôner “Bones”.

De plus, Anderson avait déjà remporté une victoire sur Blachowicz, sa confiance était donc à son plus haut niveau. Malheureusement, Blachowicz avait ses propres aspirations au championnat, ainsi que sa vengeance dans son esprit. Avant leur combat, le bombardier polonais a prédit une victoire par élimination directe et il a tenu sa promesse, endormissant Anderson d’une main droite sournoise et puissante. Les «heures supplémentaires» ont rapidement chuté, ce qui fait que le coup de marteau de suivi n’est rien de plus qu’un tir pour faire bonne mesure, car Anderson était déjà en bas du décompte.

Cette défaite a brisé la séquence de quatre victoires consécutives d’Anderson et a éclaté sa bulle de championnat pour le moment. Malgré le revers, Anderson a pris la défaite dans la foulée, promettant de revenir avec une vengeance.

“Un grand entraîneur m’a dit un jour:” Vous avez cinq minutes pour bouder, puis c’est le suivant! “”, A-t-il écrit dans un communiqué post-combat. «Nous vivons et nous apprenons, de retour à la planche à dessin. J’apprécie chaque fan et haineux! Une perte ne m’a jamais arrêté et ça ne m’arrête plus maintenant. À bientôt! “

Il y a un bon côté pour Anderson, car Jones a pratiquement nettoyé la division des 205 livres et a déjà battu les cinq combattants classés devant «Beastin» 25/8 ». Cela signifie que si Anderson peut remporter quelques victoires impressionnantes, il pourrait se retrouver plus tôt dans la course au titre.

De plus, Daniel Cormier quittera probablement le sport plus tard cette année et Thiago Santos ne fera probablement aucun retour avant la fin de 2020, sinon 2021. Cela signifie que seuls Blachowicz, Anthony Smith et Dominick Reyes seront en avance sur lui pour arriver à Jones.

En parlant de Reyes, ce serait le bon moment pour le réserver contre Anderson. Les deux n’ont pas encore croisé l’intérieur de l’Octogone. Et avec Reyes qui vient de perdre contre Jones, et une revanche qui ne devrait pas arriver de sitôt, il devra obtenir un autre “W” pour revenir à la grande danse. Pendant ce temps, une victoire pour Anderson l’aiderait à effacer le souvenir de sa plus récente défaite par élimination directe et le replacerait dans le vif du sujet.

À moins, bien sûr, que vous ayez une meilleure idée?

Pour les résultats complets et la couverture de l’UFC Rio Rancho, cliquez sur ici.