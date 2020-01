Lundi matin gueule de bois: quelle est la prochaine étape pour Cowboy Cerrone après la défaite de TKO face à Conor McGregor à l’UFC 246?

Un autre week-end d’action de sports de combat s’est écoulé, car l’UFC 246 – le premier événement de la promotion de la nouvelle année – a fait sauter le toit de la T-Mobile Arena samedi dernier. nuit (18 janvier 2020) à Las Vegas, Nevada. Beaucoup de combattants ont été laissés panser leurs blessures, y compris Raquel Pennington, qui a perdu sa deuxième défaite contre Holly Holm dans un match revanche féminin contre les poids coq (récapitulation). Et Anthony Pettis, qui a perdu sa deuxième ligne droite après avoir été soumis par Carlos Diego Ferreira.

Mais quel combattant souffre de la pire gueule de bois après le combat, à 48 heures du spectacle?

Donald Cerrone.

En entrant dans son combat en tête d’affiche contre Conor McGregor, “Cowboy” était sur un dérapage de deux combats, une défaite par KO technique pour Tony Ferguson via l’arrêt du médecin et une défaite par KO pour Justin Gaethje.

L’attaquant qui frappe fort a connu des jours meilleurs, mais cela ne lui a pas fait de mal dans sa tentative de débarquer une baleine de combat contre McGregor. En effet, Cerrone a finalement obtenu sa chance face à l’oie dorée, et une victoire sur l’ancien “champion-champion” de l’UFC aurait été un moyen parfait de se remettre sur la bonne voie et de mettre définitivement ses deux défaites dans le rétroviseur.

Avant le combat, Cerrone a parlé d’un bon match, révélant son plan de match saisissant. Ce à quoi il ne s’attendait pas, cependant, c’était McGregor qui sortait des armes à feu, alors que le fougueux Irlandais a raté sa première frappe, seulement pour entrer dans le corps à corps et déclencher des frappes aux épaules de l’enfer.

Après avoir bloqué l’un des coups de pied élevés de Cerrone, McGregor a déclenché l’un des siens qui a atterri à ras, étourdissant son ennemi au point de battre en retraite. À partir de là, l’attaque de McGregor a été implacable jusqu’à ce que l’arbitre Herb Dean mette fin au combat, bien qu’il ait donné à «Cowboy» plus de suffisamment de temps pour se défendre.

C’était une attaque (et une fin) solide, indépendamment de ce que Stephen A. Smith avait à dire.

La défaite a été la troisième de suite de «Cowboy», la deuxième fois qu’il a subi un tel dérapage au cours de sa longue carrière. Malgré cela, Cerrone n’est même pas près de penser à la retraite.

“J’ai eu mon cul fouetté tôt”, a déclaré Cerrone après le combat. «J’adore ce sport, je continuerai de me battre. Je m’en fiche, c’est juste ce que j’aime, mec. J’ai ma famille ici, ça va. Merci à tous de m’avoir soutenu au fil des ans, j’adore ça, je ne sais pas quoi dire d’autre. “

Pourtant, il n’a pas besoin de prouver beaucoup plus au monde du MMA, Cerrone a laissé sa marque dans le jeu – détenant plusieurs records UFC, des bonus après combat et une bobine de finitions qui rivalise avec celles de ses pairs les plus titrés.

En plus de ne jamais avoir remporté l’or à l’UFC, “Cowboy” est là, a fait ça, donc quand il quittera le sport, il aura une sacrée belle carrière à regarder en arrière. Mais cela n’arrivera pas de sitôt, car il prendra un certain temps avant de revenir dans le match. Mais sachant exactement ce qu’est «Cowboy», ce ne sera probablement pas un hiatus prolongé.

Quant à savoir à qui il devrait faire face dans son combat de retour, un combat contre Gunnar Nelson semble approprié. Les deux hommes ne se sont jamais affrontés, ce serait donc un nouveau match. Nelson vient de subir deux défaites, alors comme Cerrone, il est également à la recherche d’une grosse victoire pour se remettre sur la bonne voie. C’est le match classique entre le grappler et l’attaquant, qui pourrait s’avérer très divertissant.

Des objections?

