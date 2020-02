Lundi matin gueule de bois: quelle est la prochaine étape pour Dominick Reyes après une défaite difficile contre Jon Jones à l’UFC 247?

Un autre week-end de coups de poing est venu et a disparu, alors que l’UFC 247 a fait sauter le toit du Toyota Center samedi dernier. nuit (8 février 2020) à Houston, Texas. Beaucoup de combattants se sont retrouvés à ressentir le blues, y compris Katlyn Chookagian, qui a été surclassée et dominée par la championne féminine de poids mouche, Valentina Shevchenko (récapituler ici).

Et Ilir Latifi, qui a échoué lors de ses débuts en poids lourd contre Derrick Lewis, malgré un effort courageux. Mais quel combattant souffre de la pire gueule de bois après le combat, à 48 heures du spectacle?

Dominick Reyes.

Après seulement 12 combats professionnels en arts martiaux mixtes (MMA), Reyes s’est retrouvé à regarder peut-être le plus grand combattant de l’UFC de tous les temps à Jon Jones. Et si Reyes était nerveux, vous ne l’auriez pas su, car il était très confiant avant le combat, et une fois le premier tour commencé, il était tout affaires.

Et ressemblait à un vétéran chevronné.

«Le Dévastateur» l’a amené au champion dès le début, comme il l’a dit, renversant Jones d’un coup de corps et le coupant plusieurs fois avec sa main gauche brevetée. Dans la deuxième image, Reyes n’a pas lâché prise, montant deux zips sur le pivot de 205 livres.

Puis est venu le troisième tour, celui que les gens ont eu du mal à marquer. Alors que Jones a poussé le rythme un peu plus, Reyes n’a jamais arrêté de tirer, coupant Jones avec quelques coups de pied agréables au corps et un uppercut propre. À son crédit, Jones a absorbé les coups et n’a montré aucun signe de blessure.

Les tours quatre et cinq étaient tous Jones grâce aux retraits marqués à chaque tour. Alors que Reyes est apparu presque immédiatement, les points ont déjà été comptabilisés. Bien sûr, Reyes avait l’air un peu gazé lors des rondes de championnat, mais il était toujours en train de sauter une offensive et d’afficher sa formidable défense contre le retrait (voir les faits saillants). Dans mon livre, Reyes a remporté trois manches contre deux, mais c’était très, très serré. Cela dit, ce n’était pas un vol et ce n’était pas controversé. Cela aurait vraiment pu aller dans les deux sens et il semble que tout le monde était déchiré sur ses propres tableaux de bord, à l’exception de ce juge farfelu.

Malgré la perte, Reyes était de très bonne humeur par la suite. Bien que déçu, il a trouvé une doublure en argent et a remporté sa victoire morale après avoir presque détrôné le champion de longue date.

“Pour moi, c’est une énorme validation”, a déclaré Reyes. «C’est la première fois de ma carrière que je fais cinq tours complets… contre Jon Jones, qui est sans doute le meilleur de tous les temps. Et je l’ai mis sur lui. Je le lui ai apporté. Mec, je sens que je suis le champion du peuple. ”

Ce sera l’un de ces cas où le perdant sort en tête du département de l’adoration, car il gagnera encore plus de fans (et de respect) de ses collègues après sa performance.

Une revanche immédiate contre “Bones” n’est probablement pas dans les cartes, bien que j’aimerais vraiment le voir. Un autre combat que j’aimerais voir est Reyes contre Thiago Santos, mais nous sommes probablement encore loin du retour de “Marreta” après avoir déchiré son genou contre Jones. Si ce combat ne peut pas avoir lieu ensuite, je pourrais voir l’UFC réserver Reyes contre le perdant de Corey Anderson contre Jan Blachowicz.

À moins, bien sûr, que vous ayez une meilleure idée?