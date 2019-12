Lundi matin, gueule de bois: quelle est la prochaine étape pour Frankie Edgar après la défaite de KO face à Korean Zombie à l'UFC Busan?

Un autre week-end de coups de poing s'est déroulé alors que l'UFC Fight Night 165 a fait sauter le toit de la Sajik Arena samedi soir dernier (21 décembre 2019) à Busan, en Corée du Sud.

De nombreux combattants se sont retrouvés à panser leurs blessures, dont Doo Ho Choi, qui a subi sa troisième défaite d'affilée après avoir été mis KO par Charles Jourdain (voir ici). Et Mike Rodriguez, qui a été éliminé avec un abandon d'un frappeur de Da Un Jung (vidéo).

Mais quel combattant souffre de la pire gueule de bois après le combat, maintenant à 48 heures du spectacle?

Frankie Edgar.

Frankie devait faire ses débuts avec les poids coq au début de 2020 contre Cory Sandhagen avant de recevoir l'appel pour remplacer un Brian Ortega blessé après avoir subi une blessure au LCA.

C'était une opportunité que Frankie ne pouvait tout simplement pas laisser passer car Chan Sung Jung était sur le radar de "The Answer's" depuis un certain temps. De plus, sortir le "Korean Zombie" sur son propre terrain serait un bon moyen de quitter la division 145 et de récupérer un chèque de paie juste avant les vacances.

En prenant le combat avec un préavis de seulement trois semaines, Edgar est entré dans le combat sans pression. Il n'avait vraiment rien à perdre en ce qui concerne le classement et le championnat en termes de chasse car il quittait la division de toute façon. Pourtant, ce n'est pas comme si Edgar allait à Busan juste pour un voyage gratuit et pour faire de la promotion un solide.

Il allait gagner.

Malheureusement, cela ne s'est pas déroulé comme Frankie l'aurait espéré, car il a été victime d'une combinaison nette du "Korean Zombie", qui a fini par être ce dont Jung avait besoin pour mettre fin au combat au tout premier tour.

Ce fut une fin malheureuse car beaucoup se demandent encore (et à juste titre) ce qui se serait passé si Frankie avait un camp complet. C'est parce que Jung est l'un des meilleurs combattants de 145 livres au monde et n'est pas un homme que vous combattez à court terme si vous voulez obtenir des résultats favorables.

Malgré sa défaite au tout premier tour, Edgar va très bien.

C'est parce que Frankie a toujours des plans pour descendre à la division de 135 livres, un mouvement qui, je pense, se révélera excellent pour "The Answer". Il ne combattra tout simplement pas Cory dans quelques mois comme il le voulait au départ.

"Eh bien, pas ce que j'avais prévu de venir ici en Corée du Sud, mais gagner comme un homme et perdre comme un aussi", a déclaré Frankie par la suite. «Chapeau au KoreanZombie sur une belle performance. Je pense qu'il est peut-être temps de couper ces fichus cheveux. Merci à ma famille, à mon équipe et à mes fans pour leur amour et leur soutien. »

Malgré la perte, Edgar a encore une fois marqué des points majeurs aux yeux des plus hauts gradés de l'UFC parce qu'ils savent qu'il est, a été et sera toujours un homme d'affaires qui est prêt à intervenir à la baisse d'un chapeau et est prêt pour abandonner un coup de titre juste pour enregistrer un événement.

Quant à ce qui va suivre pour lui, j'aimerais voir Edgar face à Pedro Munhoz. Pedro (n ° 6) a été vu pour la dernière fois contre Aljamain Sterling et est impatient de remporter une grosse victoire. Une victoire sur Edgar serait énorme pour la quête de Pedro pour reprendre la chasse au championnat.

Pour Frankie, éliminer Munhoz serait un bon moyen de passer à la division des poids coq avant de commencer à viser les 5 meilleurs adversaires, qui ont tous actuellement les yeux rivés sur le titre.