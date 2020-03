Lundi matin gueule de bois: quelle est la prochaine étape pour Joseph Benavidez après sa défaite à l’UFC Norfolk?

Un autre week-end de sports de combat s’est déroulé alors que l’UFC Fight Night 169 a fait sauter le toit de Chartway Arena samedi dernier. nuit (29 février 2020) à Norfolk, Virginie.

De nombreux combattants ont été laissés panser leurs blessures, dont Zara Fairn, qui a été dominée et finalement arrêtée par Felicia Spencer lors de l’événement principal de la soirée (faits saillants). Et Ion Cutelaba, dont la tentative de jouer à l’opossum s’est retournée contre lui – ou a trop bien fonctionné – après que l’arbitre de service a mis fin à son combat contre Magomed Ankalaev, croyant qu’il était en fait blessé.

Mais quel combattant souffre de la pire gueule de bois post-combat, maintenant à quelques jours du spectacle?

Joseph Benavidez.

À l’approche de son combat en tête d’affiche contre Deiveson Figueiredo, «Joe B-Wan Kenobi» cherchait à réaliser son rêve de devenir champion de l’UFC après avoir échoué à ses deux offres précédentes, toutes deux contre Demetrious Johnson. Un obstacle redoutable à Figueiredo, qui n’avait perdu qu’un seul combat avant le combat, était une décision unanime de Jussier Formiga.

Une fois que l’action a commencé, vous pouvez voir la détermination dans l’attaque de Benavidez, car il était agressif et lançait un peu de chaleur à la recherche d’un KO. Figueiredo, cependant, est resté ferme et a tiré quelques coups de feu. Lorsque Benavidez s’est connecté, Figueiredo a mangé les tirs vers le haut, indiquant que son adversaire n’allait pas descendre facilement et devrait atterrir directement sur le baiser pour le coup de grâce.

Après un premier tour passionnant, l’action est devenue chaude et lourde dans le deuxième cadre. Après un choc de têtes, Benavidez a été ouvert grand et a immédiatement commencé à répandre du sang. Et le coup l’a visiblement blessé, car il était visiblement secoué. Sentant (et voyant) le sang, Figueiredo a sauté et a atterri tout droit dans le tuyau, couvrant Benavidez. Quelques frappes plus tard, le combat était terminé et le titre de 125 livres était à nouveau vacant (grâce à cela).

C’est une perte difficile pour Benavidez, qui avait connu une course formidable, remportant neuf de ses 10 derniers combats. Et il avait tout le monde en dehors du Brésil enraciné pour lui, même celui «notoire», Conor McGregor.

Où il va à partir d’ici n’est pas clair, car la division est dans les limbes maintenant plus qu’elle ne l’était il y a quelques jours. Benavidez est néanmoins déterminé à rebondir mieux que jamais.

«Nous avons parcouru un long chemin comme ces cigarettes à cul mince de Virginie. Cela ne va pas s’arrêter, alors nous allons continuer. » Benavidez a posté sur Instagram, une citation du succès d’Outkast «Elevator».

L’UFC étant dans une situation difficile, car le titre est toujours vacant, je ne serais pas opposé à la promotion réservant une revanche instantanée entre Benavidez et Figueiredo, même si ce serait probablement une vente difficile. Mais lorsque vous associez l’échelle de Figueiredo à l’échec, le choc des têtes par inadvertance et tout l’argent que “Deus Da Guerra” a perdu, je suis sûr qu’il ne serait pas contre. Cela donne à Figueiredo une autre chance d’obtenir un salaire complet et, plus important encore, de devenir champion avec une autre victoire. En supposant qu’il fasse du poids, bien sûr.

Je suis juste en train de cracher ici, alors donnez-nous vos meilleurs scénarios pour toutes les parties impliquées dans la section des commentaires ci-dessous.