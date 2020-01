Lundi matin gueule de bois: quelle est la prochaine étape pour Junior dos Santos après avoir subi une perte de TKO à l’UFC Raleigh?

Un autre week-end de coups de poing s’est écoulé, alors que l’UFC Fight Night 166 a fait sauter le toit de PNC Arena samedi dernier. nuit (25 janvier 2020) à Raleigh, Caroline du Nord. De nombreux combattants se sont retrouvés à panser leurs blessures, dont Rafael dos Anjos, qui a subi sa deuxième défaite consécutive après avoir échoué face à Michael Chiesa.

Et Lucie Pudilova, qui a subi sa quatrième défaite d’affilée, cette fois aux mains de Justine Kish. Et n’oublions pas Nik Lentz, qui a subi de graves blessures à l’œil lors de sa perte contre Arnold Allen (voir le carnage ici). Mais quel combattant souffre de la pire gueule de bois après le combat, à 48 heures du spectacle?

Junior dos Santos.

À l’approche de son combat en tête d’affiche contre Curtis Blaydes, Dos Santos était impatient d’effacer la puanteur de sa défaite par élimination directe contre Francis Ngannou l’été dernier (voir ici).

Avec une performance impressionnante, “Cigano” aurait probablement plaidé en faveur d’un tir à la sangle étant donné le manque de prétendants au titre de la division des 265 livres. Au lieu de cela, le kamikaze brésilien a échoué face à “Razor” après avoir mangé des tirs lourds de son homologue plus jeune, ce qui a entraîné une défaite par élimination directe au deuxième tour.

Pour Dos Santos, une deuxième défaite consécutive par grève fait chuter son stock, ce qui lui fera perdre quelques places au classement officiel plus tard cette semaine. Normalement, un combattant pourrait trouver un moyen de revenir dans le mélange, mais “Cigano” a été autour du bloc à quelques reprises, et avec des gars comme Blaydes et Jairzinho Rozenstruick qui se sont montrés déterminés à obtenir leur premier tir à l’or UFC, Dos Santos ne peut tout simplement pas se permettre de perdre trop de combats.

Cela dit, aussi difficile que soit la défaite pour “JDS”, ce n’est pas la fin de la route pour l’ex-champion de division. Étant donné que les poids lourds n’ont pas le luxe de monter ou de descendre d’une catégorie de poids comme les autres combattants dans l’espoir de repartir à neuf, Junior devra surmonter la tempête.

Quant à savoir qui il devrait combattre ensuite, une confrontation contre Alexander Volkov est peut-être de mise. Les deux attaquants devaient s’affronter il y a quelques mois avant qu’une infection au staphylocoque n’oblige Junior à sortir. À sa place, son coéquipier Greg Hardy est intervenu et a subi une perte de décision unanime face à “Drago”.

Bien sûr, “Cigano” vient de connaître deux défaites tandis que Volkov est récemment revenu dans la colonne des victoires, mais la victoire de “Drago” sur Hardy ne devrait pas être une raison suffisante pour lui faire croire qu’il peut commencer à refuser ce genre de combat, surtout lorsque Dos Santos est classé deux fois plus haut à ce stade.

Et avouons-le, lorsque vous regardez le Top 10, personne d’autre n’a de sens pour les poids lourds, car Volkov (n ° 7) ne voudra probablement pas affronter quelqu’un de rang inférieur à lui, alors que c’est la seule option pour Dos Santos (N ° 4) à ce stade.

A moins que vous n’ayez une meilleure idée?

Pour les résultats complets et la couverture de l’UFC Raleigh, cliquez sur ici.