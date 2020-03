Lundi matin gueule de bois: quelle est la prochaine étape pour Kevin Lee après la perte de soumission à Charles Oliveira à l’UFC Brasilia?

Un autre week-end de sports de combat est venu et a disparu, alors que l’UFC Fight Night 170 s’est déroulé samedi soir dernier (14 mars 2020) à Brasilia, au Brésil. Bien qu’il n’ait pas exactement fait sauter le toit du gymnase Nilson Nelson, car la foule était inexistante en raison de la pandémie de coronavirus, qui a fait de cet événement diffusé sur ESPN + (qui a également été diffusé sur ESPN) le seul spectacle en ville.

Pourtant, il y avait beaucoup de combattants qui ressentaient le blues après le combat, y compris Demian Maia, qui a été éliminé par Gilbert Burns dans l’acte de co-tête d’affiche (voir à nouveau ici). Et Johnny Walker, qui a subi sa deuxième défaite consécutive après avoir été devancé par Nikita Krylov (récapitulation ici).

Mais quel combattant souffre de la pire gueule de bois post-combat, maintenant à quelques jours du spectacle?

Kevin Lee.

En entrant dans son combat en tête d’affiche contre Charles Oliveira, Lee était très confiant après avoir cassé sa séquence de défaites avec un KO emphatique sur Gregor Gillespie, invaincu auparavant, à l’UFC 244 (combat complet ici). À sa manière, cependant, était Oliveira, torride, qui arrivait avec une séquence de six victoires très impressionnante, n’ayant pas goûté à la défaite depuis la mi-2018.

Lee a commencé du mauvais pied après avoir perdu le poids de 2,5 livres. Cela dit, il n’a pas tardé à se reprocher d’être «non professionnel», puis à remettre une partie de son sac à Oliveira.

Une fois la nuit de combat terminée, Oliveira a rapidement pris l’action au sol, et avec raison, car il avait marqué quatre soumissions lors de ses six victoires précédentes. Le premier tour a été un peu difficile pour Lee, qui a dû repousser plusieurs tentatives de soumission de «Do Bronx».

Au deuxième tour, Oliveira a décidé de laisser l’action se jouer sur les pieds pour montrer qu’il était plus qu’un poney à un tour. Et c’est exactement ce qu’il a fait, mélangeant ses coups de pied et coups de poing assez bien, donnant à Lee encore quelques choses à s’inquiéter. Kevin a profité de quelques instants brillants après avoir monté «Do Bronx» et infligé un peu de dégâts.

Puis, au troisième tour, Lee est sorti agressif en lançant des faiseurs de foin sachant très bien qu’il était au sol. Mais en une fraction de seconde, “The Motown Phenom” a fait une erreur coûteuse, se rendant au démontage après avoir attrapé l’un des coups de pied d’Oliveira. Et c’est tout ce qu’il a fallu à l’as de jiu-jitsu pour serrer un étranglement à guillotine pour forcer le robinet.

Quant à la suite de “The Motown Phenom”, ce n’est pas clair pour le moment, car il a déclaré après sa perte qu’il pourrait tirer un Nate Diaz et rebondir du jeu de combat pendant quelques années.

“Je pense que le poids léger reste ma maison”, a-t-il déclaré. “Je dois juste affiner certaines choses. Mais je vais prendre longtemps. Je me suis précipité dans ce combat. Ce sera probablement une bonne minute avant de me revoir », a-t-il ajouté.

«Je pense que je dois évaluer certaines choses. J’avais l’impression que mon camp était super. Mes entraîneurs m’ont dit toutes les bonnes choses à faire. Je l’ai abandonné, c’est tout sur moi sur celui-ci. Donc ça va peut-être durer quelques années. “

Malgré la perte, Lee est toujours un ennemi divertissant et dangereux, donc peut-être que son hiatus auto-imposé pourrait être ce dont il a besoin pour tout remettre en place et revenir à ses anciennes manières de gagner.