Lundi matin gueule de bois: quelle est la prochaine étape pour Yoel Romero après avoir perdu contre Israel Adesanya à l’UFC 248?

Un autre week-end d’action de sports de combat est venu et a disparu alors que le double titre du championnat UFC 248 pay-per-view (PPV) a fait sauter le toit de la T-Mobile Arena samedi dernier. nuit (7 mars 2020) à Las Vegas, Nevada.

De nombreux combattants ont été laissés panser leurs blessures, dont Joanna Jedrzejczyk, qui s’est fait battre le visage par une pulpe par la championne actuelle des poids paille, Weili Zhang, dans un combat de championnat épique (voir à nouveau ici). Et Drakkar Klose, qui a été éliminé par Beneil Dariush dans leur inclinaison légère (faits saillants).

Mais quel combattant souffre de la pire gueule de bois post-combat, maintenant à quelques jours du spectacle?

Yoel Romero.

Entrant dans son combat pour le titre des poids moyens contre le champion de la division, Israel Adesanya, Romero a dû faire face à des bavardages extérieurs de critiques qui ont insisté sur le fait que le Cubain – venant de perdre contre Paulo Costa et Robert Whittaker – ne méritait pas une fissure à la couronne de 185 livres.

Mais depuis que l’UFC était dans une impasse, grâce à une blessure au biceps à “The Eraser”, ils ont frappé “Soldier of God”, qui est intervenu sans vergogne dans l’assiette. Comme n’importe quel combattant le ferait, Romero a profité de l’occasion de championnat.

Malheureusement, une fois la nuit de combat terminée, Romero n’a pas fait grand-chose pour faire taire ses détracteurs, ne réussissant à rien de l’infraction explosive et violente à laquelle nous nous sommes habitués. Peut-être que nous avons été gâtés par les performances passées de Romero. Là encore, il faisait également face à un attaquant invaincu qui a pris d’assaut le monde des arts conjugaux mixtes (MMA). Mais je pense qu’il est prudent de dire que personne ne s’attendait à “un combat qui a été nul” après que Romero ait promis un KO.

«Ce fut un combat terrible. Je suis choqué que Romero sache que c’était sa dernière opportunité à un championnat du monde », a déclaré le président de l’UFC, Dana White. «Je pensais qu’il allait sortir comme une chauve-souris hors de l’enfer, lui mettre des tonnes de pression, tirer sur les démolitions, essayer de le mettre KO. Il n’a rien fait de tout cela. »

Avec trois défaites consécutives, il est difficile de croire que Romero, 42 ans, reviendra jamais à la grande danse, surtout s’il est du mauvais côté de Dana.

Pour être juste, “Soldier de Dieu” est toujours l’un des combattants les plus dangereux de la division, malgré son plan de jeu déroutant, et je doute fortement que les gens vont commencer à faire la queue pour le combattre en fonction de ce qu’ils ont vu à l’UFC 248.

Quant à savoir où Romero va partir d’ici, nous savons que ce ne sera pas aux poids lourds légers. Il y a encore beaucoup de combats pour lui à 185 livres qui intrigueront les fans et je ne m’attends pas à une répétition de performance comme celle que nous avons vue le week-end dernier à “Sin City”.

Personnellement, je voudrais le voir combattre son compatriote Kelvin Gastelum. L’ancien champion Ultimate Fighter (TUF) a également connu des moments difficiles, perdant face à Adesanya et Darren Till lors de combats consécutifs. Classé n ° 7, la carte de danse de Gastelum est actuellement vide, et un combat contre Romero serait certainement un plaisir pour la foule. Cela permet également au gagnant de casser son funk, tout en envoyant le perdant plus profondément dans un trou de poids moyen.

À moins, bien sûr, que vous ayez une meilleure idée?