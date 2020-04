L’une des citations les plus emblématiques de Conor McGregor échantillonnée dans la nouvelle chanson de rap de Tory Lanez

Conor McGregor est l’un des athlètes les plus célèbres au monde aujourd’hui et il est peu probable que cela change à mesure que «Notorious» se prépare pour une campagne massive de 2020 (chaque fois que le calendrier de l’UFC reprendra).

Alors que la récente victoire de McGregor au TKO contre Donald Cerrone en janvier dernier était sa première victoire dans l’Octogone depuis 2016, la superstar irlandaise est restée à l’honneur ces dernières années. McGregor a peut-être lutté en dehors de la cage avec ses nombreux problèmes juridiques, mais devenir un double champion de l’UFC et obtenir un combat avec la légende de la boxe Floyd Mayweather Jr.a certainement gardé “Notorious” au premier plan de la scène de combat.

Pour cette raison, la portée de McGregor s’étend bien au-delà du MMA. Il est devenu un nom emblématique synonyme de sport et de divertissement et est maintenant échantillonné dans une nouvelle chanson de rap intitulée «Stupid Again», qui a récemment été abandonnée par le rappeur canadien Tory Lanez.

La chanson est accessible ci-dessous avec l’aimable autorisation de la chaîne YouTube de Tory Lanez. Il présente l’une des citations les plus tristement célèbres de McGregor.

“Je voudrais saisir cette occasion pour m’excuser”, commence la piste. “Pour absolument personne!”

Bien sûr, cette morsure sonore provient de l’interview de McGregor après le combat après avoir éliminé Eddie Alvarez à l’UFC 205 pour remporter le titre mondial léger. McGregor était également le champion poids plume de l’UFC à l’époque et a finalement utilisé son statut de «champion-champion» pour marquer un énorme salaire de 100 millions de dollars contre Mayweather.

Lanez, 27 ans, est un rappeur, chanteur, compositeur et producteur de disques primé de l’Ontario, au Canada. Il compte actuellement plus de 8 millions d’abonnés Instagram et plus de 15 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, donc son exposition est assez importante. Ce morceau «Stupid Again» a déjà produit plus de 100 000 vues sur YouTube, bien qu’il ait été publié il y a seulement deux jours.