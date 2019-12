L'Uruguayen Diego Gonzalez mène le dernier événement Brave en 2019

Diego Gonzalez se battra lors du dernier événement du «Mois de la folie». PHOTO: FACEBOOK

La promotion MMA à la croissance la plus rapide au monde, la BRAVE Combat Federation terminera son «Mois de la folie» de trois spectacles dans trois régions différentes, en présentant le Brave CF 33 en Arabie saoudite le 27 décembre.

Dans l'événement principal, il y a un affrontement des poids moyens principaux, lorsque la puissance russe Ikram Aliskerov affronte le suédois Diego González, originaire d'Uruguay et du Chili.

"Mes parents se sont rencontrés en Suède et je suis né ici, mais ils m'ont élevé à cent pour cent en tant que Latino", a déclaré Gonzalez.

«Je m'entraîne toujours dur, je ne fais jamais de pauses. Mon adversaire est très complet, donc je passe en revue tous les domaines de combat. Rien de plus qu'un autre. Mais le plus important, outre ma stratégie, c'est que je me bats toujours de tout mon cœur

En plus de la Russie et de la Suède, le BRAVE CF 33 aura 13 autres nations représentées, puisque six régions auront des athlètes en action, tels que le Moyen-Orient, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud-Est.

Ceci est conforme aux ambitions de la Fédération de Combat BRAVE de mettre les Arts Martiaux Mixtes aux quatre coins du monde. Au cours des trois dernières années, l'organisation a fait voyager sa mission à travers le monde et offre aux athlètes du monde entier l'exposition internationale dont ils ont envie et qu'ils méritent.

Dans cet esprit, l'organisation a rassemblé l'un de ses panneaux d'affichage les plus internationaux, mettant en évidence son empreinte mondiale et sa portée mondiale, un exploit qui a été réalisé avec des programmes dans 18 pays, ainsi que des accords de transmission internationaux pour plus de 80 pays à travers le monde. monde

Certains des protagonistes qui verront l'action dans BRAVE CF 33 seront Felipe Efrain, du Brésil, face à Jeremy Pacatiw, des Philippines, dans un combat entre deux des jeunes vétérans de la promotion et qui sont devenus connus dans le monde entier grâce à plusieurs combats à l'étranger.

Ephraim s'est rendu à Bahreïn, en Jordanie, au Maroc et a combattu dans son pays d'origine, le Brésil. "The Juggernaut" Pacatiw est allé encore plus loin, combattant chez lui aux Philippines et se rendant à Bahreïn, au Brésil, au Pakistan, en Inde et en Indonésie.

Lorsqu'ils seront sur le territoire saoudien le 27 décembre, les deux chercheront à retourner dans la colonne de la victoire et à assurer plus de combats et plus d'expérience pour l'organisation MMA à la croissance la plus rapide au monde.