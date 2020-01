L’USADA adoptera une nouvelle méthode de contrôle antidopage

En 2020, Utilisé, l’agence antidopage qui travaille en collaboration avec le UFC, vous pouvez exécuter l’une de vos modifications les plus radicales à ce jour.

En décembre 2019, l’organisation a annoncé sur son site Web qu’elle commencerait à effectuer, comme une sorte de pilote, des tests oraux pour déterminer si un combattant avait consommé des substances interdites ou non. Ceci, en raison de l’aspect pratique qui en résulterait et parce qu’il serait plus facile de détecter une violation de substance en prélevant des échantillons de salive en compétition.

Jeff Novitzky, vice-président de la santé et de la performance des athlètes de l’UFC, a expliqué un peu plus sur Twitter cette nouvelle méthode de collecte que l’USADA prévoit de tester.

En théorie, c’est ce que fait cette nouvelle méthode de test. Donne une mesure objective de la dépréciation. S’il apparaît dans le liquide buccal, il a été utilisé à proximité et l’athlète est probablement affaibli.

– Jeff Novitzky (@JeffNovitzkyUFC) 4 janvier 2020

Dans la section questions et réponses, l’USADA précise que cette nouvelle méthode représente un changement positif car elle est indolore (il n’y a pas d’aiguilles car ni le sang ni l’urine ne seront collectés) et les tests peuvent être effectués pratiquement n’importe où. De plus, ils indiquent qu’aucun personnel spécifique ne serait nécessaire pour chaque sexe.