L’USADA affirme de nombreuses «inexactitudes factuelles et allégations non fondées» dans la déclaration de Jessica Penne

L’USADA a maintenant répondu aux affirmations de Jessica Penne selon lesquelles elle était essentiellement contrainte à la retraite sous la menace d’une suspension de quatre ans de ce sport.

Vendredi, l’UFC a publié une longue déclaration visant l’USADA à la suite d’un test de dépistage positif pour une substance interdite après avoir déjà purgé une suspension de 18 mois pour une infraction différente à la politique antidopage de l’UFC.

«J’ai le cœur brisé et la défaite», a écrit Penne. «L’USADA m’a effectivement intimidé et m’a forcé à prendre ma retraite du MMA.»

Selon Penne, elle a été testée positive pour un «niveau extrêmement bas» de stanozolol, un stéroïde anabolisant interdit à tout moment pour les athlètes de l’UFC. Elle a ensuite expliqué comment elle avait fait de grands efforts – et des frais financiers élevés – pour faire tester ses suppléments afin de prouver son innocence en tant que victime d’un produit contaminé.

Penne affirme que le laboratoire où elle a testé les suppléments a trouvé le produit contaminé par le stanozolol, mais l’USADA a fait ses propres tests indépendants, qui, selon elle, ont réfuté ces résultats.

“Compte tenu de la déclaration publique de Jessica Penne, nous pouvons confirmer son test positif pour le stanozolol”, ont déclaré des responsables de l’USADA dans un communiqué envoyé au MMA Fighting. «Cependant, il y a beaucoup d’inexactitudes factuelles et d’allégations non fondées dans sa déclaration, y compris qu’elle a été forcée de quitter l’UFC.

«En fait, elle a exercé son droit de contester sa cause devant un arbitre indépendant, conformément à une demande reçue par l’USADA après avoir publié sa déclaration publique. En vertu de la politique antidopage de l’UFC, tous les athlètes ont le droit de présenter les faits et les circonstances lors d’une audition complète des preuves. Nous attendons avec impatience l’occasion de présenter les faits et les preuves à travers ce processus. »

Dans le cadre de la politique antidopage de l’UFC, tous les combattants bénéficient d’un processus d’arbitrage pour contester les conclusions et / ou les sanctions prononcées dans le cadre du programme. Les combattants sont responsables de tous les frais juridiques associés à tout arbitrage, ce qui, selon Penne, pourrait lui coûter plus de 30 000 $ à 40 000 $.

Sur la base de la déclaration de l’USADA, le partenaire antidopage de l’UFC ne creusera pas les détails entourant le cas de Penne jusqu’à ce que l’arbitre indépendant ait la possibilité d’entendre les deux côtés de l’histoire avant de rendre un verdict.

Penne, 36 ans, ne s’est pas battue depuis avril 2017 et il n’y a pas de calendrier précis sur le temps qu’il faudra à un arbitre indépendant pour se saisir de l’USADA.