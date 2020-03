L’USADA continue de tester les combattants de l’UFC dans une épidémie de coronavirus

Par: Danny Segura |

17 mars 2020 15 h 29

L’Agence antidopage des États-Unis ne suspendra pas les tests de dépistage de drogues lors d’une épidémie de coronavirus.

Le partenaire antidopage de l’UFC a annoncé mardi son intention d’aller de l’avant avec les combattants aux tests de dépistage de drogues, qui sont tous soumis à des tests de dépistage aléatoires dans le cadre de leur admissibilité à combattre à l’UFC. L’USADA testera également des athlètes dans d’autres sports encore en compétition, y compris ceux qui se préparent pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

Bien que les tests se poursuivent, l’USADA a mis à jour ses protocoles de tests dans l’espoir de garantir la sécurité des athlètes et des agents de contrôle du dopage pendant la pandémie mondiale.

Les nouveaux protocoles comprennent les éléments suivants:

Équipement de protection individuelle pour les agents de contrôle du dopage. Cela signifie un masque et des gants, ainsi qu’un désinfectant pour les mains à utiliser pendant le traitement de l’échantillon.

Les agents de contrôle du dopage et les athlètes devront se laver les mains avant le contrôle. De plus, les athlètes et les agents de contrôle du dopage seront encouragés à maintenir une distance de six pieds pendant le processus.

Seuls les agents de contrôle du dopage qui n’ont montré aucun signe de maladie répondant à l’un des critères de risque identifiés par les Centers for Disease Control collecteront des échantillons.

Il convient également de noter que le CDC a déclaré que les symptômes de l’infection par le coronavirus peuvent prendre jusqu’à 14 jours pour apparaître. Les personnes infectées par le virus peuvent toujours propager la maladie même si elles ne présentent aucun symptôme.

Pour le moment, l’USADA demande aux athlètes de continuer à déposer un avis de localisation pour refléter l’emplacement ou tout changement dans les plans ou les événements annulés.

