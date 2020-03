L’USADA continuera de tester la drogue des combattants de l’UFC, qui pourraient vouloir pratiquer leur objectif

Même la pandémie de coronavirus n’empêchera pas l’Agence américaine antidopage (USADA) de tester aléatoirement ces combattants d’arts martiaux mixtes (MMA) en compétition pour l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

La façon dont ils envisagent de contourner des régions comme le nord de la Californie, où certains comtés sont verrouillés via des abris sur place, est inconnue pour le moment, mais ne soyez pas surpris de voir des agents de contrôle du dopage se faufiler dans la ville en costumes HazMat.

Certaines des révisions temporaires de la politique comprennent:

Dans la mesure du possible, les ACD utiliseront des équipements de protection individuelle, y compris un masque et des gants. Les ACD auront également un désinfectant pour les mains à utiliser pendant le traitement de l’échantillon. Veuillez garder à l’esprit que de nombreuses communautés manquent de ces matériaux dont le système de santé a besoin.

Comme toujours, nous demandons aux athlètes et aux contrôleurs antidopage de se laver les mains avant le début des tests.

Nous encourageons les athlètes et les ACD à maintenir une distance de six pieds pendant le processus.

Pendant ce temps, aucun USCO DCO qui présente un quelconque signe de maladie ou qui répond à l’un des critères de risque identifiés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ne prélèvera d’échantillons.

La plupart des gymnases et des centres d’entraînement locaux restent fermés.

Le coronavirus continue de fermer de grandes parties du monde et a récemment contraint l’UFC à reporter trois cartes de combat consécutives. L’UFC 249, cependant, devrait rester intact, même si cela signifie expédier Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson dans une autre partie du monde.

Le temps nous le dira.