L’USADA continuera de tester les athlètes dans un contexte de problèmes de coronavirus, y compris les combattants de l’UFC

L’Agence antidopage des États-Unis apporte des modifications à ses protocoles de contrôle tout en continuant à surveiller les athlètes pendant la crise actuelle des coronavirus.

Le partenaire antidopage de l’UFC a publié mardi une déclaration décrivant ses plans pour prendre des mesures de précaution contre le virus tout en concentrant son programme de tests sur les sports «critiques».

“En vigueur immédiatement, l’USADA se concentrera uniquement sur les tests critiques des athlètes dans les sports encore en compétition, et comme absolument nécessaire pour ceux qui se préparent pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo pour garantir que leurs droits sont respectés et leur réputation protégée”, indique le communiqué.

Un porte-parole de l’USADA, qui a demandé l’anonymat parce que les plans de tests spécifiques ne sont pas publics, a déclaré à MMA Fighting que les combattants seront testés «comme jugés critiques selon les directives».

Selon la déclaration de mardi, les agents de contrôle du dopage (ACD) de l’USADA utiliseront un équipement de protection et auront un désinfectant pour les mains prêt si disponible, les athlètes et les ACD doivent se laver les mains avant les tests, et les athlètes et les ACD maintiendront une distance de six pieds lorsque possible.

Aucun ACD présentant des signes de maladie ou des critères de risque ne sera autorisé à prélever des échantillons. Les porteurs du coronavirus peuvent propager le virus sans présenter de symptômes, ce qui peut prendre des jours à se développer, voire pas du tout.

Les athlètes sont priés de continuer à communiquer leurs coordonnées à l’USADA à mesure que les plans et les événements changent.

«Bien qu’il puisse être difficile de se souvenir au milieu de toute cette incertitude, nous espérons que le jour arrivera – avec un peu de chance bientôt – lorsque nous célébrerons tous comme vous nous inspirez en démontrant votre engagement envers le fair-play et votre grande compétence sur le terrain. du jeu », a déclaré Travis Tygart, PDG de l’USADA, dans une vidéo d’accompagnement. «J’espère que vous savez que nous tous ici à l’USADA sommes vraiment là pour protéger votre droit à un terrain de jeu sain et équitable.

«Lorsque nous prenons des décisions concernant nos programmes de contrôle actuels, nous sommes prudents et prudemment rationnels, car nous accordons la plus haute priorité à votre santé et votre bien-être et à ceux de notre propre équipe, y compris nos agents de contrôle du dopage.»

Regardez le message vidéo de Tygart ci-dessous: