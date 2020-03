L’USADA poursuit ses tests aléatoires sur les combattants de l’UFC malgré la pandémie de coronavirus

Image: Puffpuffpost.com

L’Agence antidopage des États-Unis (USADA) a annoncé qu’elle poursuivrait les tests de dépistage aléatoires sur les combattants UFC malgré la pandémie de coronavirus.

Le monde du sport a été bouleversé au cours de la dernière semaine environ en conséquence directe de l’épidémie de coronavirus en cours, plusieurs ligues et organisations étant obligées d’annuler ou de reporter des événements dans un avenir prévisible.

Cependant, dans une déclaration publiée hier par l’USADA, il ne semble pas que cela les empêche de tester les athlètes à ce moment-ci.

Le PDG de l’USADA, Travis Tygart, a publié la déclaration suivante via la chaîne YouTube de l’organisation.

“Nous prenons des décisions concernant nos programmes de tests actuels”, a-t-il déclaré. «Nous sommes conservateurs et prudemment rationnels lorsque nous accordons la plus haute priorité à votre santé et à votre bien-être, ainsi qu’à ceux de notre propre équipe, y compris nos agents de contrôle du dopage. J’apprécie également beaucoup d’avoir parlé et entendu un certain nombre d’entre vous qui ont exprimé vos attentes que les tests se poursuivent tant qu’ils restent sûrs et possibles.

«Conformément à ces intérêts, nous prenons des mesures pour assurer la poursuite de notre mission essentielle de manière sûre et saine. À partir de maintenant, les tests effectués par l’USADA seront concentrés uniquement sur les tests critiques de la mission de ceux dans les sports encore en compétition, et au besoin, pour ceux qui se préparent pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. “

Tygart a ensuite discuté de certains détails concernant la façon dont les tests de l’USADA auront lieu.

“Depuis notre création en 2000, nos protocoles de collecte d’urine et de sang ont toujours été menés de manière à garantir la sécurité et la santé de nos athlètes et de nos ACD”, a-t-il déclaré. «Nous avons toujours prévu de prélever des échantillons d’athlètes qui peuvent être malades ou chroniques avec des maladies potentiellement contagieuses. Pendant ce temps, aucun DCO USADA qui présente un quelconque signe de maladie ou ne satisfait à aucun des critères de risque identifiés par le CDC ne prélèvera d’échantillons en notre nom. De plus, nos DCO, le cas échéant, utiliseront des équipements de protection individuelle qui peuvent inclure des masques et des gants pendant le processus. »

Tygart a également confirmé qu’ils travailleraient avec l’AMA et d’autres organisations de contrôle pour s’assurer que d’autres pays puissent également continuer à tester, avant de réitérer aux athlètes qu’ils doivent continuer à informer l’USADA de leur localisation.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/03/2020.