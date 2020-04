L’USADA publie une déclaration sur les tests de l’UFC 249

Les circonstances exactes entourant les opérations de l’UFC 249 sont entourées de mystère et vous pouvez ajouter l’implication de l’USADA à cette histoire en cours.

MMA Fighting a reçu une déclaration (publiée pour la première fois par ESPN) du porte-parole de l’USADA, Adam Woullard, sur la façon dont l’agence prévoit de tester les combattants lors de l’événement du 18 avril, dont l’emplacement n’a pas encore été officiellement divulgué par l’UFC.

La déclaration de l’USADA est la suivante:

«En tenant compte de la sécurité des athlètes et des défis logistiques, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour effectuer les tests des épreuves UFC. Tout comme les arbitres de l’octogone, nos agents de contrôle du dopage sont un élément essentiel d’un combat loyal. »

L’UFC 249 devait initialement avoir lieu au Barclays Center de Brooklyn, mais les inquiétudes croissantes concernant la pandémie de coronavirus ont entraîné la fermeture nationale des rassemblements de masse qui ont touché toutes les grandes entités sportives et de divertissement. Le gouvernement appelant à ce que seuls les services essentiels restent ouverts, des organisations telles que la NBA et la LNH ont été obligées de mettre fin à leurs saisons prématurément tandis que la NFL et la MLB prévoient un horaire ajusté à l’approche du début de leur saison.

Le président de l’UFC, Dana White, a insisté dès le début sur le fait que l’UFC 249 se déroulera comme prévu malgré le report de trois événements prévus pour les 21 mars, 28 mars et 11 avril. S’adressant aux médias, White a déclaré que de futurs événements pourraient avoir lieu le une île privée, bien qu’il n’ait pas révélé l’emplacement de l’UFC 249.

Mardi, le New York Times a annoncé que l’UFC 249 devrait avoir lieu au Tachi Palace Resort Casino de Lemoore, en Californie. Le casino est situé sur une terre tribale qui ne relève pas de la compétence de la commission sportive de l’État.

Le 17 mars, l’USADA a publié une déclaration expliquant comment elle modifierait son protocole de contrôle hors compétition, mettant l’accent sur les nouvelles précautions COVID-19 et le rétrécissement de son champ d’application aux sports «critiques». On ne sait pas quelles restrictions et quels obstacles l’agence devra affronter en ce qui concerne la lutte contre la semaine et les tests sur site.

L’UFC 249 devrait être titré par un combat de championnat intérimaire entre Tony Ferguson et Justin Gaethje.