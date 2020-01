L’USADA réduit la suspension de Fabricio Werdum de 10 mois, éligible au retour le 1er avril 2020

L’ancien champion des poids lourds Ultimate Fighting Championship (UFC), Fabricio Werdum, n’aura pas à attendre 2021 pour revenir dans l’Octogone. C’est parce que l’Agence américaine antidopage (USADA) a réduit sa suspension de deux ans de 10 mois après un test positif aux stéroïdes en 2018.

La raison? Apparemment, “Vai Cavalo” a profité de la politique de l’USADA pour réduire la suspension si vous aidez l’entreprise à identifier d’autres athlètes qui ne se battent pas proprement.

De la déclaration officielle:

L’USADA a annoncé aujourd’hui que Fabricio Werdum, de Redondo Beach, en Californie, avait obtenu une réduction de 10 mois de sa suspension initiale de deux ans. La période d’inéligibilité de Werdum a commencé le 22 mai 2018, mais a été payée pendant une période de temps alors qu’il n’était pas disponible pour les tests et a pris sa retraite. Après sa réintégration et avec sa réduction, sa nouvelle période de suspension expirera le 1er avril 2020. Werdum, 42 ans, a reçu une réduction de la période de suspension autrement applicable en raison d’une aide substantielle. En vertu des règles applicables, un athlète confronté à une période de suspension qui fournit des informations qui conduisent à la découverte d’une autre infraction ou qui fait découvrir à un organisme criminel ou disciplinaire une infraction, est éligible à une réduction de sanction.

Le 25 avril 2018, il a été testé positif à la trenbolone et à son métabolite épitrenbolone à la suite d’un test d’urine hors compétition. Le trenbolone est une substance non spécifiée dans la classe des agents anabolisants et interdite en tout temps en vertu de la politique antidopage de l’UFC et de la liste des interdictions de l’UFC. La période de suspension de deux ans de Werdum a commencé le 22 mai 2018, date à laquelle sa suspension provisoire a été imposée. »

Fabricio a reçu l’interdiction de deux ans de se battre après pour un test effectué en avril 2018, mais sa peine n’a commencé que le 18 mai. Il devait initialement revenir en mai de cette année, mais après sa retraite du sport , L’USADA a suspendu la suspension.

Werdum l’a vu pour la dernière fois se faire éliminer par Alexander Volkov lors du quatrième tour de l’UFC Fight Night 127 en mars 2018. Il devait affronter Alexey Oleynik lors de l’événement UFC Fight Night 136 à Moscou, en Russie, avant l’annonce de l’échec de son test de dépistage de drogues. .

Chose intéressante, Werdum a révélé une fois qu’il avait refusé l’offre de l’USADA de “virer” un autre combattant.

“Ils ont dit:” Werdum, si vous parlez à quelqu’un “- en utilisant l’argot, si vous êtes un mouchard -” nous raccourcirons votre suspension “, a déclaré Werdum.

«Que le mec me fasse une offre comme ça, mouchard sur quelqu’un, ça va à l’encontre de mes principes. Je ne peux pas parler à quelqu’un. Même si je savais, je ne le ferais pas. Comment vais-je mordre sur quelqu’un pour le rendre meilleur pour moi, pour abaisser ma suspension ou quoi? “

Cela dit, les détails du type d’informations que l’ex-champion a donné à l’USADA n’ont pas été révélés.