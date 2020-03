L’USADA suspend un médecin brésilien après avoir prescrit une IV interdite utilisée par Paulo Costa

Un médecin brésilien a été condamné à une suspension de deux ans par l’USADA après avoir violé la politique antidopage de l’UFC dans le cadre d’une affaire impliquant le concurrent de poids moyen Paulo Costa.

L’USADA a fait cette annonce lundi.

“Dr. Lucas Penchel, de Belo Horizonte, Brésil, a accepté une sanction de deux ans pour une violation de la politique antidopage de l’UFC (UFC ADP) résultant de sa complicité dans l’administration et l’utilisation de perfusions intraveineuses (IV) dépassant les limites autorisées substances le 2 juin 2017 et le 3 novembre 2017 par Carlos Costa et Paulo Costa, respectivement », ont écrit des responsables de l’USADA dans le communiqué.

«En 2017, les perfusions et / ou injections IV de plus de 50 ml par période de 6 heures ont été interdites, à l’exception de celles légitimement reçues au cours d’admissions à l’hôpital, d’interventions chirurgicales ou d’investigations cliniques dans le cadre de l’UFC ADP. L’ADP UFC a depuis été modifié et interdit désormais les perfusions et / ou injections IV de plus de 100 ml par période de 12 heures, à l’exception de celles jugées médicalement justifiées et conformes aux normes de soins par un médecin agréé et administrées par un professionnel de la santé agréé. “

Costa avait déjà été suspendu pendant six mois après qu’il eut été révélé qu’il avait reçu les perfusions intraveineuses au-delà de la limite légale.

Selon le rapport initial de l’USADA, Costa avait pris une solution saline avec des médicaments pour l’estomac après les pesées à l’UFC 212 au Brésil. Costa a fait la même chose après les pesées à l’UFC 217 à New York où il a reçu une intraveineuse dépassant les limites légales fixées dans la politique antidopage de l’UFC.

Costa a déclaré à l’USADA à l’époque que les perfusions intraveineuses devaient l’aider à récupérer de sa perte de poids et qu’il n’utilisait aucune substance interdite.

Avec son frère aîné Carlos Costa qui a administré la perfusion intraveineuse, le prétendant de poids moyen a fourni «une aide substantielle» à l’USADA au cours de l’enquête, ce qui lui a permis de bénéficier d’une réduction de peine de deux ans.

Selon l’USADA, le Dr Penchel a “recommandé et prescrit” les perfusions intraveineuses interdites au combattant de l’UFC, ce qui l’a rendu sujet à une violation du dopage dans son dossier.

“Dr. Penchel, comme tout le personnel d’encadrement des athlètes, a été chargé d’aider les athlètes à prendre des décisions sûres et éclairées, mais à la place, il a violé les règles antidopage et son serment de protéger au mieux la santé et la sécurité des athlètes », a déclaré Travis T. Tygart, PDG de l’USADA, dans un communiqué. déclaration.

La suspension de deux ans du Dr Penchel a commencé le 17 mars, date à laquelle il a accepté les sanctions de l’USADA. Cela signifie qu’il ne pourra travailler avec un autre athlète de l’UFC qu’après le 17 mars 2022.