Lutte libre à l’UFC 249: Justin Gaethje marque une victoire par élimination contre Edson Barboza dans un thriller à un tour (vidéo)

Justin Gaethje est sans aucun doute l’un des combattants les plus divertissants de l’histoire des arts martiaux mixtes (MMA), car son style poussé a fait de lui un favori des fans, ce qui lui a valu un incomparable moment fort de destruction.

Ainsi, lorsque vous lancez «The Highlight» dans la cage avec une autre personne avec un style agressif similaire, la violence non-stop est une certitude. C’est exactement ce qui s’est produit en mars 2019 lorsque Gaethje a affronté son compatriote redoutable attaquant, Edson Barboza, dans le principal événement de l’UFC sur ESPN 2.

Du saut, les deux hommes se sont balancés, échangeant des coups de pied durs pour commencer le combat. Ensuite, les coups de poing en grappes ont commencé, alors que les deux prétendants percutants déchargeaient de lourdes bombes dans l’espoir de marquer un KO précoce. Naturellement, aucun des deux hommes n’a reculé, restant dans la poche en train de manger des coups pour atterrir. Après 40 secondes de combat, Gaethje a détourné Barboza d’un coup droit sournois, étourdissant le bombardier brésilien et l’obligeant à se retirer dans la cage.

Sentant le sang, Gaethje bondit, mais Edson ne vacilla pas alors qu’il déchargeait toujours ses propres frappes comme défense. Après une brève lutte pour la position, les deux ne se sont séparés que pour s’engager dans un échange saisissant qui a rendu les fans déchaînés.

Après avoir atterri quelques coups bas, Barboza a fait la petite erreur en essayant de tourner à gauche avec sa garde baissée, ce qui était tout ce dont Gaethje avait besoin pour décrocher un crochet droit dévastateur pour le mettre hors de cause. Et juste comme ça, Justin a ajouté un autre KO impressionnant à son CV, ainsi que son cinquième bonus post-combat consécutif en autant de tentatives à l’intérieur de l’Octogone.

Gaethje cherchera à devenir le champion des poids légers par intérim de l’UFC lorsqu’il affrontera Tony Ferguson lors de l’événement principal de l’UFC 249 le 9 mai à l’intérieur du VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Floride.

MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 249, en commençant par le ESPN +/ Les matchs préliminaires du Fight Pass «Prelims» en ligne, dont le début est prévu à 18h30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN +/ ESPN à 20 h ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

