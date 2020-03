Lutte libre à l’UFC: Jon Jones devient le plus jeune champion de l’UFC de tous les temps en démantelant Shogun Rua à l’UFC 128 (vidéo)

Jon Jones a participé à l’une des courses les plus dominantes de l’histoire en tant que champion des poids lourds légers Ultimate Fighting Championship (UFC), remportant 11 défenses de titre et perdant une seule fois dans toute sa carrière d’arts martiaux mixtes (MMA) par disqualification.

Mais avant de remporter son premier combat pour le titre, il devait faire ses preuves, remportant ses cinq premiers combats avec sa seule défaite face à Matt Hamill pris en sandwich entre les deux. Et après deux ans en tant que pro de l’UFC, “Bones” a décroché un combat de championnat contre Mauricio Rua à l’UFC 128.

L’action a commencé rapidement et tôt, alors que les deux hommes se sont balancés pour les clôtures avant que Jones ne marque un retrait à seulement 30 secondes du combat. Après avoir passé la majorité de son temps à repousser les tentatives de soumission de Rua, Jones a réussi à se défaire de ses offensives avec ses coudes acérés.

En se remettant sur pied, Jones a réussi à marquer «Shogun» avec quelques tirs nets, faisant vaciller l’ancien champion du PRIDE FC. Au deuxième tour, Jones a décroché un coude en rotation lisse et soyeux qui a encore une fois secoué Rua, qui a fait sa part pour atténuer les dégâts en poussant vers l’avant. Après avoir subi encore plus de dégâts au sol, Rua se leva comme un animal blessé à la fin du deuxième round.

Au troisième tour, Jones a de nouveau marqué un joli retrait, punissant le champion au sol à volonté. Après que Rua ait réussi à se remettre sur pied, il a mangé un coup de corps vicieux pour ses problèmes qui l’a bouclé, suivi d’un genou au visage pour mettre fin au combat. Avec cette victoire, Jones est devenu le plus jeune champion de l’UFC à l’âge de 23 ans.

Sans ses multiples suspensions et incidents juridiques hors de la cage, le CV de Jon serait encore plus impressionnant et sa marque de défense du titre serait probablement hors des charts. “Bones” a été vu récemment défendre son titre contre Dominick Reyes à l’UFC 247 (voir ici).

Et bien que l’idée d’un match revanche ait été lancée, elle ne semble pas être dans les cartes de sitôt.