Lutte libre à l’UFC Norfolk: Regardez Deiveson Figueiredo soumettre Tim Elliott à Tampa (vidéo)

Après que l’ancien champion des poids coqs de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Henry Cejudo, ait été déchu de son titre de Flyweight, cela a ouvert la porte à deux prétendants valables pour se battre pour le bracelet.

L’un des choix évidents était Joseph Benavidez, vainqueur de trois matchs de suite et neuf de 10 au total. L’autre créneau est allé à Deiveson Figueiredo, un homme qui n’a subi qu’une seule défaite dans toute sa carrière d’arts martiaux mixtes (MMA), et qui est passé 6-1 à l’intérieur de l’Octogone. Les deux hommes entreront en collision lors de l’événement principal de l’événement UFC Fight Night 169 de samedi (29 février) à Norfolk, en Virginie, qui sera diffusé exclusivement sur ESPN +.

Avant cela, prenons un voyage dans le temps pour voir la plus récente victoire de Deiveson contre Tim Elliott. Les deux hommes se sont jetés à l’UFC Fight Night 161 à Tampa, en Floride. Après quelques minutes de va-et-vient sur les pieds, Elliott a tiré pour un démontage, qui a été bourré et transformé en un étranglement à guillotine pour Figueiredo. Cinq secondes plus tard, Elliott tapait pour la vie chère.

À la suite de la soumission impressionnante, il était facile de voir pourquoi l’UFC a choisi de confronter Figueiredo à Benavidez pour le bracelet vacant de 125 livres. Désormais, l’un de ces deux hommes goûtera l’or de l’UFC pour la première fois.

Pour voir l’intégralité de l’UFC Fight Night 169: carte de combat «Benavidez vs Figueirdo», cliquez sur ici.