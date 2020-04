Lutte libre: Tony Ferguson est sacré champion par intérim en soumettant Kevin Lee

Si nous sommes presque certains à ce stade, c’est que Tony Ferguson participera à la UFC 249.

Nous ne savons pas contre qui, car il est fort probable que Khabib Nurmagomedov ne peut pas quitter la Russie, ni où, puisque Dana White ne révèle toujours pas l’emplacement du PPV. Mais avec la promotion à la recherche d’un remplaçant – on parle de Justin Gaethje Comme option la plus sûre – «El Cucuy» serait prêt à rester sur la carte et à concourir le 18 avril.

A l’occasion de son retour dans l’octogone, le UFC Il a publié sur sa chaîne officielle en espagnol le combat complet qui a couronné Ferguson en tant que champion par intérim de la division.

Le combat a eu lieu le UFC 216où le vainqueur de The Ultimate Fighter 13 maîtrisé Kevin Lee au troisième tour.