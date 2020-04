Lyman Good de l’UFC dévoile un diagnostic de COVID-19 et détaille l’épreuve

L’ancien champion des poids welters de Bellator, Lyman Good, est devenu le premier combattant UFC actif à annoncer un test positif pour COVID-19, la maladie causée par le coronavirus.

Good (21-5 MMA, 3-2 UFC), qui vit dans le New Jersey et s’entraîne à New York, qui a été la ville la plus touchée du pays pendant la pandémie, devait combattre Belal Muhammad lors de l’UFC 249 malheureuse à l’origine prévue le 18 avril à Brooklyn.

Good s’est retiré du combat il y a plusieurs semaines en raison de ce qui à l’époque était simplement qualifié de blessure. Mais lundi, Good a révélé à ESPN qu’il s’était effectivement retiré du combat après avoir été testé positif pour COVID-19.

“Bien que j’aie dit que c’était dû à une blessure, c’était en fait parce que j’avais été testé positif pour COVID-19”, a déclaré Good. «Dès que je l’ai découvert, j’ai informé tout le monde. C’était une de ces choses où elle ne coulait pas en ce sens que ça aurait pu être ça. En tant que combattants, nous sommes câblés pour nous entraîner à travers tout. Si nous attrapons un rhume ou de petites blessures lancinantes ici ou là, nous sommes entraînés à lutter à peu près à travers. Au début, je pensais que c’était ça. Mais il n’y a eu qu’un seul jour où c’était mauvais. Mon corps n’écoutait pas, il ne réagissait pas comme il le fait normalement au combat. “

Bien que Good ait déclaré que le pire de ses symptômes a duré environ une semaine, il n’a pas été hospitalisé pendant l’épreuve. Good, qui est basé sur le MMA de Tiger Shulmann, a noté que lui et sa petite amie, ainsi qu’un entraîneur dans son gymnase, avaient un résultat positif au virus. Good s’est assuré d’informer son camp et a été mis en quarantaine dès qu’il le savait.

«Le principal facteur qui a contribué à ma décision (de me faire tester) était la sécurité des gens autour de moi», a déclaré Good. «Quand peut-être je pensais qu’il y avait une possibilité que je l’ai, je me suis dit que je devais juste m’assurer de l’avoir ou non. Aussi pour la sécurité de mes entraîneurs – vous savez, mon entraîneur se présentait chaque matin à mes séances d’entraînement – mes coéquipiers, ma famille et tout le monde. Vraiment, je tenais compte de la sécurité des autres. »

«Ma véritable préoccupation était vraiment mes coéquipiers, mes entraîneurs et tous ceux à qui j’étais exposé», a poursuivi Good. «Dieu nous en préserve, ils l’obtiennent, ils le propagent et quelqu’un d’autre tombe très malade. Je me sentirais responsable. “

Quant à savoir pourquoi Good a attendu pour rendre son histoire publique, il a dit qu’il ne voulait pas alimenter l’hystérie à propos du virus.

«Nous ne voulions pas nourrir la peur, la peur imminente qui se passe dans la société en ce moment. Il y a une pandémie, c’est quelque chose qui se passe vraiment, mais je ne voulais pas attiser les flammes, pour ainsi dire, et influencer le facteur de peur des autres », a déclaré Good. «Je veux juste faire savoir à tout le monde que je vais beaucoup mieux maintenant. Au final, c’était un risque que nous étions prêts à prendre. En tant que combattant, je savais quels étaient les risques. Malheureusement, c’est ce que c’est. C’est arrivé.”

Good a déclaré à ESPN qu’il participait à un programme de don de ses anticorps à la Croix-Rouge dans l’espoir d’aider d’autres à survivre à la crise, qui a tué plus de 42 000 Américains lundi. À l’échelle mondiale, le nombre de morts s’élève à 170 000.

“Malheureusement, beaucoup de gens ne survivent pas à cette chose”, a déclaré Good. «Je veux prendre ce négatif et essayer de le transformer en positif.»

Maintenant qu’il a tourné le coin de la maladie, Good, qui a remporté cinq de ses sept derniers combats, y compris une arrivée au troisième tour de Chance Rencountre à l’UFC 244 lors de son dernier combat, veut recommencer à faire ce qu’il aime dès que possible.

“Je veux revenir sur une carte”, a déclaré Good. «J’ai des affaires inachevées. Comme je l’ai déjà dit, je suis un combattant de bout en bout. J’étais hors service depuis un petit moment, mais je suis prêt à y retourner. “

