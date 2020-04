Lyman Good hors du combat de l’UFC 249 avec Belal Muhammad en raison d’une blessure

Lyman Good ne participera pas à l’UFC 249.

L’ancien champion Bellator a été forcé de quitter son concours de poids welter avec Belal Muhammad en raison d’une blessure. MMA Junkie a confirmé la nouvelle avec une personne proche de la situation à la suite d’un premier rapport de MMAFighting.com. La personne a demandé l’anonymat car l’UFC n’a pas encore fait d’annonce officielle.

Pour le moment, il n’y a pas de mot sur un remplaçant potentiel de Good (21–5 MMA, 3-2 UFC) contre Muhammad (16-3 MMA, 7-3 UFC). Good s’est récemment battu à l’UFC 244 en novembre où il a arrêté Chance Rencountre au troisième tour.

L’UFC 249 est prévu pour le 18 avril, mais il est toujours sans emplacement au milieu de la pandémie de coronavirus.

La carte devait avoir lieu à Brooklyn, New York, mais l’interdiction des rassemblements publics et des entreprises non essentielles a forcé l’UFC à déplacer la carte hors de l’État. Malgré les directives du gouvernement sur la distanciation sociale et l’évitement des voyages, l’UFC continue de rechercher un emplacement pour le paiement à la séance.

La société basée à Las Vegas a envisagé de prendre l’événement dans des réserves indiennes ou dans un pays étranger, où aucun ordre public ne leur interdirait d’accueillir l’événement.

