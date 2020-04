Lyman Good révèle qu’il s’est retiré de l’UFC 249 après un test positif pour le coronavirus

Lyman Good, concurrent de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a ouvertement révélé qu’il était le premier combattant sous contrat pour la promotion à être positif pour COVID-19.

Lors d’une récente interview avec Ariel Helwani d’ESPN, Good a déclaré qu’il avait été testé pour le virus il y a environ un mois après que son corps se sentait très faible et avait du mal à respirer lors de l’une de ses séances d’entraînement. Après sa séance d’entraînement, lui et sa petite amie sont allés se faire tester pour COVID-19. Quelques jours plus tard, ils ont reçu les résultats positifs.

«Je savais que quelque chose se passait. Je connais mon corps. J’ai traversé tout ça. J’ai subi beaucoup de blessures et beaucoup d’autres choses », a déclaré Good. «Mais c’était différent. … En tant qu’athlète professionnel, nous poussons constamment notre corps. Pour moi, mon corps était comme ma vérification de point pour voir comment je me sens physiquement et tout. Et mon corps n’était tout simplement pas là du tout. “

Après avoir informé tout le monde avec qui il avait été en contact – y compris son équipe – des résultats de son test, il a été découvert plus tard que l’un de ses entraîneurs avait également été testé positif, mais aucun de ses coéquipiers ne l’avait fait. Son entraîneur a depuis récupéré.

Bien que ni Good ni sa petite amie, Elena Bulgor, n’aient dû être hospitalisés, ils se sont complètement rétablis après avoir été mis en quarantaine totale.

“Ma vraie préoccupation était vraiment juste mes coéquipiers, mes entraîneurs et tous ceux à qui j’étais exposé”, a déclaré Good. «Dieu nous en préserve, ils l’obtiennent, ils le propagent et quelqu’un d’autre tombe très malade. Je me sentirais responsable.

«Nous devions nous appuyer les uns sur les autres. Malheureusement, je le lui ai rapporté », a déclaré Good à propos de sa petite amie. “Je suppose que quand je l’ai eu, je n’ai pas eu les symptômes tout de suite. … Nous avons fait de notre mieux ensemble à l’intérieur du ménage pour nous remettre de cette chose. »

Au début, Good a déclaré à MMA Fighting le 4 avril qu’il devait se retirer de son combat contre Belal Muhammad avec une blessure, bien qu’il ait récemment admis que les responsables de l’UFC connaissaient la vraie raison. Quant à savoir pourquoi il n’a pas rendu son cas public tout de suite, Lyman dit qu’il voulait attendre qu’il soit complètement rétabli.

“Nous ne voulions pas nourrir la peur, la peur imminente qui sévit dans la société maintenant”, a déclaré Good. «C’est une pandémie, c’est une vraie chose qui se passe. Mais je ne voulais pas attiser les flammes. “

Good a ensuite révélé que l’UFC et Dana White ont été en contact avec lui tout au long de l’épreuve et ont été très utiles. Malgré son test positif, Good était d’accord avec White dans ses efforts pour essayer de mettre en scène des combats. Finalement, l’UFC 249 a été annulé après que ESPN et Disney soient intervenus pour remplacer White.

Maintenant complètement rétabli, Good veut reprendre le cours des choses le plus tôt possible. De plus, il travaille avec la Croix-Rouge pour faire don de ses anticorps pour aider d’autres personnes à survivre au virus mortel.

“Je ne veux pas que les gens se sentent mal pour moi et que je dise que toute cette situation est foirée”, a-t-il déclaré. «C’est vrai, mais en même temps j’ai eu la chance de le battre. Maintenant, passons au travers, restons connectés. Reste positif. Nous allons le dépasser, il y a de meilleurs moments sur le chemin. “

L’UFC a depuis annulé sa prochaine liste de combats dus au coronavirus, portant à huit le nombre total d’événements annulés.