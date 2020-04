Mackenzie Dern contre Hannah Cifers ciblés pour l’événement UFC du 23 mai

Mai s’annonce comme un mois assez chargé pour l’UFC, si leur projet de revenir à la tenue d’événements le 9 mai en Floride se concrétise.

Après avoir été forcé de “se retirer” de la tenue de l’UFC 249 du 18 avril sur des terres tribales en Californie, le président de l’UFC Dana White a pris une courte pause sous les projecteurs des médias, mais il n’a pas été inactif pendant cette période. Le 9 mai a été fixé comme la nouvelle date pour une carte UFC 249 complètement remaniée avec Justin Gaethje contre Tony Ferguson. Plus récemment, White a révélé que l’UFC entamerait au moins trois autres événements UFC dans le mois: le 13 mai, le 16 mai et le 23 mai.

Il est confirmé que les événements des 9, 13 et 16 se dérouleront en Floride au VyStar Veterans Memorial Arena, la nouvelle base d’opérations apparente de l’UFC aux États-Unis jusqu’à ce que la Nevada State Athletic Commission leur permette de retourner dans leurs installations APEX à Laas Vegas. L’émission du 23 est si nouvelle que nous ne savons toujours pas où elle sera, mais nous connaissons l’un des combats qui se déroulera au sommet de la carte.

Selon MMA Fighting, l’as brésilien de jiu-jitsu Mackenzie Dern affrontera Hannah Cifers lors de l’événement lors d’une nouvelle réservation d’un match qui avait initialement été fixé au 25 avril avant la pandémie. Dern est plusieurs fois championne du monde IBJJF et ADCC qui a passé plus de cinq ans au sommet du circuit de jiu-jitsu féminin compétitif avant d’apporter ses compétences en MMA. Elle a actuellement un record de 7-1 MMA, 2-1 UFC avec sa seule défaite à venir lors de son dernier combat contre Amanda Ribas.

Ce combat l’a vue revenir de l’accouchement en mai 2019 pour combattre Ribas en octobre. Alors que Dern avait l’air en forme phénoménale pour quelqu’un qui venait d’avoir un bébé cinq mois plus tôt, il était également clair qu’elle avait passé son temps loin de l’Octogone à préparer un bébé et à ne pas améliorer ses capacités de frappe. Incapable de vaincre Ribas, Dern s’est fait mâcher les pieds et a perdu une décision unanime.

Hannah Cifers est 10-4 MMA, 2-2 UFC et un outsider probable dans ce combat contre Dern. Bien qu’elle soit plus bagarreuse que technicienne, elle s’est tenue sur les pieds contre une Angela Lee en plein essor jusqu’à ce qu’elle soit abattue et rapidement montée pour une finition TKO par les coudes. Sans un long jeu de frappe pour garder Dern à l’extérieur ou la défense de retrait nécessaire pour éviter le match au sol, ce sera un test difficile pour Cifers.

Angela “Overkill” Hill (11-7) marque son premier résultat depuis 2016, balayant Hannah Cifers, la favorite de sa ville natale, et la frappant idiote pour l’arrêt du deuxième tour. L’ancienne championne de l’Invicta FC a une fiche de 3-1 lors de ses quatre derniers matchs. #UFCRaleigh pic.twitter.com/5Eu4qy0I3y – Kyle Johnson (@VonPreux) 26 janvier 2020

Bien sûr, ce combat n’est pas encore officiel et c’est particulièrement important à noter ces jours-ci alors que l’UFC continue de réorganiser frénétiquement son calendrier. Parfois, des aspects importants du matchmaking comme, par exemple, appeler les combattants et leur faire savoir ce qui se passe, tombent à l’eau en ces temps chargés. Donc, comme pour tout pendant la situation du coronavirus, cette correspondance est susceptible de changer à tout moment.