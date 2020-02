Macy Chiasson veut relouer Nicco Montano après la victoire de l’UFC Rio Rancho

RIO RANCHO, N.M. – Macy Chiasson a battu Shanna Young avec une décision unanime samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 25 à Rio Rancho, N.M.

Jetez un œil au combat avec Chiasson, qui est revenue dans la colonne des victoires après avoir subi la première défaite de sa carrière professionnelle.

Résultat: Macy Chiasson bat. Shanna Young par décision unanime (30-26, 30-26, 30-26)

Enregistrements mis à jour: Chiasson (6-1 MMA, 4-1 UFC), Young (7-3 MMA, 0-1 UFC)

Statistique clé: Chiasson a triplé sur Young dans le département des frappes, 154-50, et a décroché trois éliminations.

Chiasson sur le moment clé du combat

«Je savais qu’elle s’avancerait et me ferait pression comme ça. C’était un combat de dernière minute et elle n’avait pas vraiment le temps de planifier son match. Moi non plus, pour être juste, mais j’étais prêt à tout. J’ai reçu l’appel de mon entraîneur lundi après une de mes séances (que Nicco Montano était absent). J’ai dit que ça allait – quiconque qu’ils trouvent est bon avec moi. J’étais calme à ce sujet parce que je me préparais si bien. »

Chiasson rebondit après sa première défaite professionnelle

«Cela fait vraiment du bien de revenir dans la colonne des victoires. J’ai beaucoup appris de mon dernier combat et je suis juste heureux de pouvoir y aller et présenter tout ce sur quoi je travaille. “

Chiasson sur ce qu’elle veut ensuite

«Je serais toujours ravi de courir avec Nicco une fois qu’elle sera complètement rétablie. C’est une ancienne championne et classée, donc j’adorerais ça. Peut-être un peu de mai si cela fonctionne pour tout le monde. »

Pour en savoir plus sur Chiasson, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

