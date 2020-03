Magomed Ankalaev allait revanche Ion Cutelaba, mais croit qu’il l’a blessé avec des coups de pied

L’UFC, un poids lourd léger, Magomed Ankalaev, a déclaré qu’il reverrait Ion Cutelaba si l’UFC le voulait, mais il pense avoir blessé son adversaire avant l’arrêt de l’arbitre.

Ankalaev a été déclaré vainqueur par TKO au début du premier tour après s’être connecté avec plusieurs coups de pied au corps et à la tête de Cutelaba, qui semblait vaciller. Mais Cutelaba jouait en fait l’opossum, ce qui est devenu évident dès que l’arbitre Kevin MacDonald est intervenu. La rediffusion a également montré que Cutelaba bloquait la majorité des frappes. Plusieurs combattants de l’UFC ont déclaré que c’était parmi les pires arrêts qu’ils aient jamais vus, car Cutelaba n’était clairement pas éliminé et le combat n’avait pas vocation à être arrêté.

Néanmoins, il ne fait aucun doute que cet arrêt a été précoce et qu’il est certain qu’il sera controversé à l’avenir. S’exprimant sur les informations après le combat, Ankalaev a été invité à dire s’il serait ouvert à un nouveau match. Le Russe a dit qu’il le ferait si l’UFC le demandait, mais il pensait avoir blessé Cutelaba et n’était pas d’accord avec toute la controverse.

«Tout ce que je peux dire, c’est que je l’ai blessé. J’ai connecté le coup de pied haut et il vacillait, et l’arbitre est intervenu pour arrêter le combat. C’est tout ce que j’ai », a déclaré Magomed (via MMAjunkie.com).

«Je n’ai pas besoin du match revanche, mais si l’UFC réussit, alors j’accepterai. Je ne refuse pas les combats. Je vais rentrer chez moi et passer du temps avec ma famille car c’était un long camp. »

On a également demandé à Ankalaev ce que Cutelaba lui avait dit après le combat. Le Russe a dit qu’Ankalaev lui expliquait comment il jouait à l’opossum, mais Ankalaev lui a dit que l’arbitre faisait juste son travail.

«J’ai parlé à Ion et il se plaignait de la décision, mais je viens de dire que l’arbitre faisait son travail. Ion a dit que tout allait se passer. Je ne sais pas ce qu’il voulait dire », a déclaré Ankalaev.

Est-ce que Magomed Ankalaev devrait affronter Ion Cutelaba ensuite?