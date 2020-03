Magomed Ankalaev contre Ion Cutelaba 2 ajouté à l’UFC 249 après un arrêt controversé

Crédit d’image: @UFC sur Instagram

Magomed Anaklaev et Ion Cutelaba le reprendront après leur combat controversé le week-end dernier.

À l’UFC Norfolk, Ankalaev contre Cutelaba était un combat que de nombreux fans attendaient avec impatience. Avant même que la ferraille ne commence, le combattant moldave de Cutelaba est allé dans le coin russe et a été contraint à la séparation.

Lorsque le combat a commencé, Ankalaev a frappé Cutelaba avec des coups durs et Ion vacillait la tête en faisant semblant d’être blessé. Pourtant, après quelques coups de pied supplémentaires, l’arbitre Kevin MacDonald a fait un pas pendant que Cutelaba lançait un coup droit droit.

Au moment où le combat était terminé, Cutelaba a protesté et beaucoup sur les réseaux sociaux l’ont qualifié de pire arrêt.

La référence intervient pour appeler celle-ci.

Réflexions sur l’arrêt? #UFCNorfolk pic.twitter.com/ijL6J7GwDi

– UFC Canada (@UFC_CA) 1 mars 2020

Maintenant, à la suite de l’arrêt controversé, Brett Okamoto d’ESPN rapporte que les deux seront en revanche à l’UFC 249.

Breaking: Selon les sources, l’UFC a modifié la semaine dernière le combat controversé entre Ion Cutelaba et Magomed Ankalaev à l’UFC 249 en avril à Brooklyn. pic.twitter.com/UUGqAf65rY

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 5 mars 2020

“Breaking: Per sources, UFC rebooking la semaine dernière, le combat controversé entre Ion Cutelaba et Magomed Ankalaev pour l’UFC 249 en avril à Brooklyn”, a-t-il tweeté.

Suite à la perte controversée, Cutelaba a déclaré qu’il prévoyait de protester et de faire appel. Le statut de cet appel est inconnu pour le moment.

«Ce soir, on m’a refusé une chance de montrer mon travail aux fans. L’arbitrage est un travail très dur et ce soir, une erreur a emporté des mois de dur labeur et des revenus possibles de ma famille. Je sais que la commission sera en mesure de comprendre qu’il s’agissait d’un appel incorrect et inversera la décision. Personne ne gagne dans une situation comme celle-ci, les fans ont perdu en regardant ce qui pourrait être le combat de la nuit, mon adversaire a remporté une victoire contestable qui sera annulée et j’ai eu l’un des pires appels de l’histoire de @ufc contre moi. J’apprécie tout le soutien des fans de Norfolk, de chez moi et de tout le monde. Je serai de retour et je crois que nous pourrons ensemble corriger cette injustice. » – Ion Cutelaba sur Instagram.

Magomed Ankalaev a une fiche de 14-1 en tant que pro et mène une séquence de quatre victoires consécutives, notamment 4-1 à l’intérieur de l’Octogone. Sa seule défaite est venue à Paul Craig où il a été soumis avec juste une seconde à gauche.

Ion Cutelaba, quant à lui, a une fiche de 15-5 et un non-concours et avant la défaite contre Ankalaev, il a décroché Khalil Rountree Jr. À l’intérieur de l’octogone, il a 4-4 et ses autres pertes sont survenues contre des adversaires classés à Jared Cannonier, Glover Teixeira et Misha Cirkunov.

Selon vous, qui gagnera le match revanche entre Magomed Ankalaev et Ion Cutelaba à l’UFC 249? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/5/2020.