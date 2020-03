Magomed Ankalaev obtient un TKO controversé sur Ion Cutelaba

Année après année, Kevin MacDonald est l’un des meilleurs arbitres en arts martiaux mixtes.

Mais il n’a pas eu son meilleur moment lors de l’UFC sur ESPN + 27 combat de carte principale entre Magomed Ankalaev et Ion Cutelaba.

MacDonald a fait une mauvaise lecture et a jugé le combat contre un TKO en faveur d’Ankalaev (13-1 MMA, 4-1 UFC) à seulement 38 secondes du combat. Ankalaev a décroché quelques coups de tête dans les premières secondes du combat. L’un d’eux a vacillé Cutelaba (15-5 MMA, 4-4 UFC), mais il est resté debout.

Ankalaev a lancé un troisième coup de tête, que le cutelaba rétrograde a bloqué avec ses mains. Cutelaba commençait à riposter lorsque MacDonald a annulé le combat, à la perplexité des deux combattants et aux railleries vocales de la foule à Norfolk, en Virginie.

Après le combat, Ankalaev a souligné qu’il ne faisait que son travail et que ce n’était pas à lui d’appeler le combat. Il a également salué une revanche.

“Ce n’est pas mon travail – je sais que je l’ai blessé”, a déclaré Ankalaev par l’intermédiaire d’un interprète, ajoutant par la suite, “je suis prêt à tout moment.”

L’étrangeté du combat a commencé avant même le combat. Dans une stupéfiante violation du protocole, Cutelaba a pris d’assaut la cage lors des introductions et a frappé son adversaire à la poitrine avant que des fonctionnaires qui avaient été surpris en train de faire une sieste ne séparent les deux.

Ankalaev en a maintenant remporté trois d’affilée, dont deux par arrêt. Cutelaba a perdu deux de ses trois derniers matchs.

Les résultats UFC les plus récents sur ESPN + 27 incluent:

Magomed Ankalaev bat. Ion Cutelaba via KO (coups de poing) – Tour 1, 0:38

Megan Anderson bat. Norma Dumont via KO (coup de poing) – Tour 1, 3:31

Grant Dawson bat. Darrick Minner via la soumission (étranglement à l’arrière) – Tour 2, 1:38

Kyler Phillips bat. Gabriel Silva par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Brendan Allen bat. Tom Breese via TKO (grèves) – Tour 1, 4:47

Marcin Tybura bat. Serghei Spivac par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Luis Pena bat. Steve Garcia par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Jordan Griffin bat. TJ Brown via soumission (starter à guillotine) – Round 2, 3:38

Spike Carlyle bat. Aalon Cruz via TKO (coups de poing) – Tour 1, 1:25

Sean Brady bat. Ismail Naurdiev via décision unanime (29-28, 29-28, 30-27)

